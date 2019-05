Santos apresenta nova camisa em homenagem à tríplice coroa de 1964

Na última terça-feira (30), o Santos apresentou para o público, juntamente com a Umbro, sua nova camisa número 1. O uniforme, predominantemente branco, com alguns detalhes especiais, foi feita em homenagem aos 55 anos da tríplice coroa conquistada pelo peixe em 1964. O time lendário contava com o ataque tão lendário quanto: Pepe, Pelé e Coutinho.

Nesse ano, o Santos foi campeão paulista com 44 pontos, somando 20 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, marcando 95 gols e sofrendo 47. No jogo que sagrou o título, o Alvinegro Praiano venceu a Portuguesa, por 3 a 2. OS gols do Peixe foram marcados por Pepe, Toninho Guerreiro e Wilson (contra).

O Torneio Rio-São Paulo daquele ano foi curiosamente dividido entre Santos e Botafogo. Ambos os clubes terminaram a competição com 14 pontos, somando 9 vitórias e duas derrotas. Um ‘melhor de 3’ foi marcado para decidir quem seria o campeão e o primeiro jogo até chegou a ser realizado, com vitória da equipe carioca por 3 a 2, mas a falta de datas impediu a realização dos jogos restantes e o título foi dividido entre as equipes.

A camisa apresenta alguns detalhes perto do escudo (Foto: Santos FC/Divulgação)

Pelo Campeonato Brasileiro de 1964, o Santos enfrentou o Flamengo na grande final. O Peixe venceu o primeiro jogo por 4 a 1, no Pacaembu. Os gols foram marcados por Pelé (3) e Coutinho. Paulo Choco descontou para o Flamengo. No jogo de volta, no Maracanã, o Peixe empatou em 0 a 0 com o Rubro-negro e se sagrou campeão do Brasileiro.

Para celebrar a camisa em homenagem à tríplice coroa, Pelé mandou um recado para a torcida, que foi postado pelo Santos em seu twitter oficial: “Todo mundo sabe que eu sou um homem brasileiro de Três Corações e um coração, é claro, é do Santos Futebol Clube. E eu espero que o nosso time tenha a mesma sorte que teve em 1964. Campeão”.