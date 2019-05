Presidente do Santos ironiza sobre saída de Sampaoli para o Flamengo: "Só sai se for burro"

Jorge Sampaoli no Flamengo? Para o presidente do Santos, José Carlos Peres, tudo não passa de "conversa fiada". O mandatário acredita que o treinador irá permanecer nos corredores da Vila Belmiro pelo menos até o fim do contrato, válido até o fim de 2020. A declaração veio após especulações de que Sampaoli virou alvo do Rubro-Negro carioca para substituir Abel Braga, alvo de críticas por grande parte da torcida.

“Isso é conversa fiada. Sampaoli só sai do Santos se for burro”, disse o presidente do clube paulista em reportagem da Gazeta Esportiva.

O principal termo da diretoria santista é de uma possível proposta do futebol europeu ou de alguma seleção, tendo em vista que Sampaoli tem mercado para o exterior. Uma das frustrações do treinador é a falta de um centroavante na equipe, mas nada que possa ser fatal em sua saída neste momento.

O próximo desafio de Sampaoli e do Santos é contra o Vasco, neste domingo (12), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. Na última rodada, o Peixe ficou no empate em 0 a 0 com o CSA, fora de casa.