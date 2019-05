Santos inicia semana de preparação para o Brasileirão e Copa do Brasil

O Santos iniciou a preparação para a sequência de jogos entre o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, depois de tirar dois dias de folga após o empate com o CSA em 0 a 0, na terceira rodada do Brasileirão. O segundo treino aconteceu às 16h desta quinta-feira (09).

O clube paulista iniciará as atividades visando o duelo com o Vasco, no próximo domingo, às 16h, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, o Peixe trabalhará forte para o primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, quarta-feira (15), às 19h15, na Arena Independência.

O técnico Jorge Sampaoli terá quatro dias para implementar ainda mais seu esquema de jogo, agora com os jogadores mais descansados. O motivo pela folga foi o intenso desgaste do time paulista. Contra o CSA, foi nítido o cansaço da equipe em Maceió, combinado com o sol forte e o jogo truncado.