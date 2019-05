Tévez marca no último lance, Boca vence Athletico e termina como líder do Grupo G da Libertadores

dasBoca Juniors e Athletico se enfrentaram na noite desta quinta-feira (9), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, na Bombonera. Apesar de sair na frente no placar, com Marco Ruben, o Furacão cedeu o empate e, no último lance, os três pontos. Com a vitória, o clube argentino termina a fase de grupos em primeiro, com 12 pontos, enquanto a equipe paranaense fica em segundo, com nove.





Primeiro Tempo



O Boca foi tomou a iniciativa, como era de se esperar, mas o Furacão conseguia segurar o ímpeto e passou o primeiro tempo sem muitos sustos. Benedetto e Lisando López criaram boas chances em jogadas aéreas, levando perigo à zaga atleticana.

Com o passar do tempo, o Athletico conseguiu equilibrar a posse de bola e tentou sair para o jogo, Rony fez boas jogada e assustou os argentinos. As coisas ficaram um pouco mais tranquilas quando a principal arma do Boca, Benedetto, teve de ser substituído por Ábila, ainda no primeiro tempo, por conta de dores musculares.





Segundo tempo movimentado



A partida melhorou na segunda etapa, com as duas equipes saindo pro jogo. Novamente o Boca tentava pressionar o time brasileiro, mas quem saiu na frente foi o Furacão. Marco Ruben aproveitou trapalhada da zaga argentina e mandou de peixinho pro fundo da rede, marcando um gol histórico: o primeiro do clube na Bombonera.