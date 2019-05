Barroca destaca importância do clássico e diz se identificar com estilo de jogo de Diniz no Flu

A próxima rodada do Campeonato Brasileiro para o Botafogo, contra o Fluminense, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, trará uma similaridade tática entre as duas equipes. Em entrevista coletiva, o técnico do Alvinegro, Eduardo Barroca, admitiu a semelhança de seu estilo de jogo com o do treinador do Tricolor, Fernando Diniz.

"Me identifico muito com a forma como o Diniz pensa o mundo esportivo. Já tive oportunidades de pensar com ele. Me identifico quando ele fala que sofreu angústias como jogador. Procuro fazer minhas escolhas e tomar decisões pensando no lado do jogador, do indivíduo", disse.

Barroca também falou sobre a importância de se ganhar um clássico, o que seria a terceira vitória seguida do Botafogo nesse início de Brasileirão. Até agora, o time enfrentou seus rivais regionais três vezes no ano e não venceu nenhuma.

"Pensando na competição em especial, mais importante do que ganhar clássico é a chance da terceira vitória em quatro jogos. Quando começamos, deixamos claro que precisávamos dar o máximo até a pausa da Copa América. Para, aí sim, redesenhar e ganhar uma coletividade maior. Terceira vitória seria muito especial. Sabemos que é um jogo muito difícil, adversário que costuma se impor, treinador com ideia consolidada de trabalho, coletividade avançada.", frisou.

Esse será o primeiro clássico do comandante de 36 anos como treinador profissional. O treinador assumiu o Botafogo após a demissão de Zé Ricardo, no jogo da volta da Copa do Brasil contra o Juventude, que marcou a eliminação da equipe da competição.

"É um sentimento muito especial, sou um carioca de Del Castilho. Na minha infância isso sempre me estimulou muito e fez a diferença para eu seguir esse caminho profissional. Mas quando começar o jogo, isso fica de lado. Estou muito feliz de trabalhar no Botafogo, dessa oportunidade, mas muito concentrado na responsabilidade que assumi. Meu foco nesse momento está canalizado para tudo o que falei.", concluiu.

O duelo contra o Fluminense é válida pela quarta rodada do Brasileirão. Em caso de vitória, o Botafogo, que ocupa a sexta colocação com seis pontos somados, chega ao G4 da competição.