Jana Queiroz comemora título da Liga Portuguesa após boa temporada: "Muito especial"

O S.C Braga conquistou no último domingo (05) o inédito título da Liga Portuguesa de Futebol Feminino, após empatar com o rival Sporting, por 0 a 0, e garantir o título matematicamente com uma rodada de antecedência. Jana esteve em campo durante os 90 minutos e ajudou sua equipe a garantir o empate, suficiente para o título. A brasileira chegou ao time de Braga na temporada 17/18 e comemorou o seu segundo título com a camisa do clube português.

"Não é só a sensação de conquistar mais um título pelo Braga, mas sim o primeiro título da história do clube nesta competição, é um momento único, uma mistura de emoções, fiquei muito feliz pela conquista, foi um momento muito especial na minha carreira. Uma temporada extremamente vitoriosa, primeiro a Supertaça e agora a Liga Nacional. Vai ficar marcado pra sempre na minha memória."

A camisa 3 também comentou a mentalidade da equipe na partida.

"Entramos focadas, concentradas e com muita vontade de vencer. Não por ser o Sporting, até então soberano, mas por nós. Independentemente das adversárias, enfrentaríamos com a mesma intensidade e com a mesma intenção de ganhar. Se chegamos até aqui somos capacitadas, então o título tem que ser comemorado e valorizado demais."

Restando uma rodada para o término da competição, o Braga volta a campo neste domingo (12), diante do Vilaverdense.