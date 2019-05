Embalados, Fluminense e Botafogo protagonizam primeiro clássico carioca do Brasileirão

Neste sábado (11), às 16h (de Brasília), Fluminense e Botafogo se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro clássico carioca da competição será realizado no Maracanã. Embaladas após bons resultados no último final de semana, as equipes irão à campo buscando a vitória para dar sequência ao bom momento.

O segundo 'Clássico Vovô' do ano marcará o encontro de Fernando Diniz e Eduardo Barroca, treinadores que tem ideias de jogo parecidas e pregam um futebol trabalhado e que preserva a posse de bola. O histórico de confrontos entre os times no Brasileirão é 100% equilibrado. Em 54 duelos, foram 18 vitórias para cada lado e 18 empates. O Alvinegro marcou 62 dois gols, enquanto o Tricolor balançou as redes 59 vezes.

Na última rodada, o Fluminense venceu o Grêmio por 5 a 4, em uma virada história em Porto Alegre. Caso conquiste os três pontos, chegará a seis na competição e se juntará ao pelotão da parte de cima. Já o Botafogo bateu o Fortaleza no Nilton Santos por 1 a 0, mesmo placar do triunfo anterior contra o Bahia. Caso saia de campo com o resultado positivo, entrará no G4 do Brasileirão.

Lei do Ex?

O 'Clássico Vovô' pode colocar mais uma vez em evidência a 'lei do ex', que tanto persegue os clubes de futebol. Pelo lado Tricolor, Gilberto já jogou em General Severiano, assim como Airton e Bruno Silva, que dessa vez não estarão em campo. Pelo lado do Glorioso, Cícero e Diego Souza já passaram pelas Laranjeiras. O meia de 34 anos estava na campanha do vice-campeonato da Libertadores, em 2008.

Fluminense

O time de Fernando Diniz chega para o clássico com dois desfalques. Airton e Bruno Silva, titulares absolutos da equipe, estão lesionados e não ficarão a disposição do treinador. Yuri, recém-contratado, e Dodi, que já jogou algumas coisas com o técnico, disputam uma das posições. Em contrapartida, Paulo Henrique Ganso está recuperado de lesão e deve voltar ao time titular, fazendo com que o esquema de três volantes seja esquecido. O artilheiro Pedro, autor de dois gols desde a sua volta, deve começar a partida no lugar de Guilherme.

Provável escalação do Fluminense: Rodolfo; Gilberto, Matheus Ferraz, Nino, Caio Henrique; Yuri (Dodi), Allan, Ganso (Daniel); Luciano, Yony González e Pedro.

Botafogo

Vivendo um bom momento no campeonato, a equipe de Eduardo Barroca chega com a confiança lá em cima para o clássico. Para o duelo com o Tricolor, o treinador tem apenas duas dúvidas em relação ao time titular. João Paulo e Gilson, sofrendo com desgaste muscular, serão reavaliados e podem acabar sendo poupados. O lateral-esquerdo Jonathan, titular em boa parte do primeiro semestre, e o volante Alex Santana devem ser os substitutos. O jovem Fernando segue na lateral-direita no lugar do criticado Marcinho.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Fernando, Joel Carli, Gabriel, Jonathan; Gustavo Bochecha, Alex Santana (João Paulo), Cícero; Rodrigo Pimpão, Erik e Diego Souza.