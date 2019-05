Gatito Fernández festeja primeira vitória do Botafogo em clássicos no ano: "Muito contente"

O Botafogo venceu o "Clássico Vovô" contra o Fluminense por um 1 a 0, no Maracanã, com gol de cabeça, no segundo tempo, do volante Alex Santana. No entanto, o Fluminense pressionou na maior parte do tempo e o resultado muito se deve às defesas de Gatito Fernández, garantindo que seu gol não fosse vazado.

Segundo o goleiro paraguaio, o Botafogo precisava vencer o clássico e sai fortalecido para a sequência do campeonato.

"Outra vitória muito importante contra um adversário muito bom, ainda mais por ser um clássico. São vários fatores. Precisávamos ganhar um clássico esse ano. Ganhamos de uma maneira muito boa. O Fluminense teve chances, mas também tivemos. Estou muito contente, feliz pela vitória no clássico", disse.

"No momento ruim, soubemos absorver todos os golpes. Essas vitórias fortalecem. Traz confiança para o grupo continuar trabalhando, melhorando e ajustar tudo para conseguir nossa meta", frisou.

Após a partida, o voltante Gustavo Bochecha também comentou sobre o momento do Botafogo no Brasileirão. Com nove pontos somados, o Glorioso é atualmente o vice-líder.

"A gente está se dedicando bastante nos treinamentos. Estamos conseguindo levar para o campo o que ele pede. Estamos em evolução", afirmou o jogador.

Para Bochecha, os resultados não são uma surpresa e a equipe deve continuar focada nos objetivos para conseguir chegar cada vez mais longe em 2019.

"Botafogo é muito grande, acho que não é surpresa. Se pegar o passado do Botafogo, sempre tivemos grandes jogadores. É trabalhar quietinho, pé no chão para buscar os objetivos", concluiu.