Perto de fechar com o Flamengo, Rafinha se despede do Bayern em coletiva

Nesta terça-feira (14), o lateral-direito Rafinha, que tem negociações em andamento com o Flamengo, se despediu do Bayern de Munique. Em entrevista coletiva concedida na Alemanha e divulgada pelas redes sociais do clube bávaro, o brasileiro mostrou-se muito grato por sua passagem na equipe, destacando a tríplice coroa de 2013.

"Os oito anos foram maravilhosos, eu tive alguns grandes momentos aqui. A tríplice coroa em 2013 foi especial. Todas as coisas terminam eventualmente", falou.

🎙️ @R13_official to leave #FCBayern this summer: "The eight years have been wonderful, I've had some great moments here. The treble in 2013 was special. All things come to an end eventually." #MiaSanMia pic.twitter.com/SdjisaUIFv — FC Bayern English (@FCBayernEN) May 14, 2019

Antes de retornar ao Brasil, Rafinha espera terminar a temporada com dois títulos e fechar seu glorioso ciclo no Bayern, que conta com 17 taças levantadas.

"Obrigado por tudo! Espero que terminemos a temporada com dois títulos!", disse.