Tiago Nunes reforça foco no River após derrota em casa: "Prioridade da Recopa"

O Athletico-PR não conseguiu garantir os três pontos neste domingo (19) diante do Corinthians, e foi superado por 2 a 0 em casa, na Arena da Baixada, em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão. Com time misto em campo, e repleto de jogadores jovens, o time de Tiago Nunes contabilizou a segunda derrota na competição e a primeira em casa depois do final do estadual.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico agradeceu e tranquilizou a torcida, explicando a decisão de optar por um elenco diferente.



"Agradeço o torcedor que teve paciência, incentivou e torceu. Acho que compreendeu o resultado dentro do contexto. Foi o tipo de jogo que temos muito mais coisas boas e experiências a tirar do que o resultado em si. Se a gente levar em consideração os dois a zero, a gente sabe que é de busca pelo G4. É ruim, se tratando de uma derrota em casa, mas foi um risco assumido pensando na prioridade da Recopa Sul-americana", pontuou Tiago Nunes.

Falando sobre o confronto de quarta contra o River, o treinador se mostrou preocupado em treinar o time principal para o primeiro jogo válido pela Recopa.

"Momento especial do clube que a gente tem que tratar de uma maneira especial, por isso a escolha por jogadores tão jovens, que não vinham atuando. Muitos fizeram seu primeiro jogo profissional na equipe principal em frente a um grande adversário, equipe tradicional. Imagine se tivéssemos jogado com a equipe principal hoje, que momento teríamos para focar no River?", questionou.

Mesmo com o placar negativo, o comandante observou pontos positivos no desempenho da equipe, e reforçou a importância de poder contar com jovens atletas em campo.



"Os números são favoráveis. Tivemos dezesseis finalizações e o Corinthians quatro, de acordo com nosso departamento, e seis chances de gol contra duas do Corinthians, que foram os gols. Temos muitas situações positivas. Talvez estas situações não vão ser sentidas agora em curto prazo, mas pensando na formação de muitos jogadores, o Athletico esta de parabéns pela coragem de expor tantos jovens hoje, uma geração com personalidade pra jogar contra qualquer equipe", finalizou.

O jogo contra o argentino River Plate, final da Recopa, acontece nesta quarta-feira (22), às 21h30, no Estádio Joaquim Américo. Já no Brasileiro, o próximo desafio do Athletico será contra o Flamengo, no Maracanã, às 16h, no domingo (26).