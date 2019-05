Kayke decide e Goiás bate Botafogo na reta final em Goiânia

Goiás e Botafogo brigaram pela vitória na tarde de domingo no Serra Dourada. Pela quinta rodada do Brasileirão, o jogo se encaminhava ao empate sem gols, mas Kayke apareceu aos 42 minutos do segundo tempo para dar o terceiro triunfo ao Esmeraldino, que agora figura dentre os seis primeiros da tabela.

No finalzinho

Com o estilo de jogo prezando pelo toque de bola, o Botafogo começou a partida tendo mais posse de bola, mas boa parte dela no campo de defesa, sem agredir o adversário. Em contrapartida, Barcia e Giovanni Augusto comandavam os ataques mais contundentes dos donos da casa. Dessa forma, o primeiro tempo em Goiânia não teve nenhuma chance clara de gol.

Após o intervalo, o cenário do jogo não mudo completamente, a não ser um Goiás com mais efetividade em buscar o gol. Michael perdeu duas boas chances em chute que pararam nas defesas de Gatito. Mesmo com superioridade na posse de bola, o Botafogo não criava oportunidades claras. Mas, de tanto ser mais agudo, o Goiás foi premiado com gol aos 42', quando Kayke aproveitou cruzamento de Yago e cabeceou para as redes, sem chances para Gatito.

Desfecho

O gol foi mérito do time que conseguiu finalizar 18 vezes, sete ao gol, mesmo tendo apenas 33% da posse de bola. O Glorioso teve 67%, trocou 497 passes, mas chutou só duas vezes ao gol. Faltou direcionamento da posse que ficou apenas 10% no campo de ataque botafoguense.

Vencedor do dia, o Goiás agora ocupa a sexta posição após vencer pela terceira vez no campeonato e somar nove pontos. Do outro lado, o Botafogo permanece com os mesmos nove pontos e está logo atrás do Esmeraldino, em sétimo. Na próxima rodada, o Alvinegro recebe o Palmeiras no Rio de Janeiro e o time goiano visita o CSA em Alagoas.