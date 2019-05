Opinião: Bahia precisa aproveitar mau momento do São Paulo como mandante para eliminá-lo

Definitivamente o Bahia mostrou no último domingo (19) que pode brigar de igual com o São Paulo em pleno Morumbi. Após o empate sem gols, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, os dois times voltam a se enfrentar nessa quarta-feira (22). Será o jogo das quartas de final da Copa do Brasil, mais uma vez no campo do tricolor paulista.

Com boa chegada ofensiva e várias chances de gols, o Bahia demonstrou que tem equipe para segurar a força do São Paulo em casa. E não é só isso, além de o evitar gol adversário, o time obteve mais posse de bola e as melhores chances de abrir o placar. Para conseguir o resultado fora de casa, o tricolor da boa terra não pode desperdiçar tantas chances como domingo, e deve jogar do mesmo jeito ofensivo que na última partida entre os dois clubes. Se demostrar cautela demais, o São Paulo irá aproveitar a sua capacidade e complicar para os baianos.

Já pensando em evitar o desgaste, a equipe do Bahia seguiu na capital paulista e realizou treinos no CT do Palmeiras. Os baianos possuem dois desfalques para o jogo desse meio de semana. São eles: O atacante Gilberto, que está suspenso e o lateral direito Ezequiel, que já defendeu o Fluminense na competição. Ambos atletas inclusive já voltaram para Salvador.

Pior mandante entre os 20 times da série A

Mais um ponto que deixa uma esperança aos soteropolitanos é o retrospecto do São Paulo como mandante em 2019. Foram apenas quatro vitórias em 13 jogos disputados. Foi justamente em casa que o time paulista sofreu a eliminação da Libertadores após empatar sem gols contra o Talleres. Também em casa, não conseguiu vencer o Corinthians na final do Paulistão, e no jogo da volta foi derrotado por 2 a 0.

Na contramão do adversário, o Bahia não sabe o que é perder fora de casa em mata-mata neste ano. Mesmo com a eliminação na Sul-Americana, o tricolor de aço conseguiu o empate diante do Liverpool, no Uruguai. Na competição estadual, vitória contra do Atlético-BA fora de casa por 2 a 0, e na final, empate de 1 a 1 contra o Bahia de Feira, vencendo o jogo da volta e se tornando campeão baiano. E pela Copa do Brasil, empatou na primeira fase com o Rio Branco-AC e na segunda fase, venceu o Santa Cruz-RN, além do empate por 1 a 1 contra o CRB.

Mesmo com um poder aquisitivo maior, o São Paulo não parece tão favorito do confronto. Na verdade, pelo contrário, o histórico deixa o Bahia bem posicionado e o último jogo mostrou ainda mais que é possível uma vitória contra o time paulista. A partida será realizada às 21h30 desta quarta-feira, já o jogo da volta será na Fonte Nova, no dia 29.