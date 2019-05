Cuéllar tem entorse no tornozelo e precisa de reforço físico para evitar possível lesão

O volante Cuéllar, do Flamengo, é um jogadores mais fundamentais no funcionamento do time, um jogador de enorme qualidade, além de desarmar com facilidade, distribui bem para os companheiros seguir as jogadas. No entanto, o torcedor flamenguista tem um motivo para ficar preocupado, pelo fato do atleta ter sofrido uma forte pancada que foi detectada como entorse. O jogador irá iniciar o trabalho de fisioterapia nesta terça-feira (21).

Estava próximo ao fim do segundo tempo, na partida contra o Atlético-MG no último sábado (18), quando o camisa 8 foi atingido. Valente, ele permaneceu no jogo, até o apito final, demonstrando mais uma vez o espírito de raça que carrega consigo. O volante colombiano deixou a Arena Independência com uma bota ortopédica e foi encaminhado a um hospital de Belo Horizonte para realizar exames.

O próximo compromisso do Flamengo será contra o Athlético-PR pelo Brasileirão, no Maracanã, domingo, às 16h. Titular absoluto, o volante é peça fundamental para ajudar o Rubro-Negro carioca a sair vencedor do duelo contra o Furacão.