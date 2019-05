Bahia e Fluminense se enfrentam mirando a parte de cima da tabela

O Bahia recebe o Fluminense neste domingo (26), na Fonte Nova, às 19h (de Brasília). O confronto é válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia é o 11º colocado na tabela com sete pontos, enquanto o Tricolor ocupa a 13ª posição, com seis pontos.

Ao todo, as equipes se enfrentaram 63 vezes. O Fluminense leva vantagem no confronto, com 29 vitórias. O Bahia venceu 12 vezes. Além disso, ocorreram 22 empates. A última partida entre as equipes ocorreu em 22 de novembro de 2018, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Fonte Nova. O Bahia venceu por 2 a 0. Edigar Junio e Zé Rafael marcaram os gols da partida.

Visando a Copa do Brasil, Bahia deve poupar alguns jogadores

O treinador Roger Machado admitiu após o jogo de ida contra o São Paulo que pode poupar alguns jogadores que estejam com desgaste físico, também visando o segundo confronto contra o São Paulo, no dia 29, na Fonte Nova, pela Copa do Brasil.

No fim do último treino, alguns atletas treinaram cobranças de faltas. O atacante Rogério, com incômodo na coxa, não desceu e tratou na fisioterapia. Recuperado de lesão, Arthur Caíke deve retornar ao time.

O volante Elton falou sobre a expectativa em relação à partida: "O Roger é um cara que estuda muito o adversário, sabe o momento de trocar a tática ou não. Independente se vão ser dois ou três volantes, temos que entrar com muita vontade para pontuar no Brasileiro e estar sempre no pelotão de cima".

A provável escalação é: Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés (Paulinho); Douglas (Flávio), Elton, Ramires e Arthur Caíke (Shaylon); Gilberto.

Mesmo com desfalques, Fluminense vai em busca da vitória

O Fluminense chega para o confronto com uma longa lista de desfalques: Airton, Bruno Silva, Digão, Mascarenhas, Léo Santos e Paulo Ricardo seguem lesionados, enquanto os titulares Allan e Luciano estão suspensos.

A boa notícia para Fernando Diniz é o retorno do centroavante Pedro, que treinou normalmente nos últimos dias e deve aparecer como opção no banco. Destaque da equipe nos últimos jogos, o atacante João Pedro deve ser titular novamente.

O meia Daniel falou sobre as dificuldades da partida: "Será muito difícil, virão embalados, a gente também, tenho certeza que será um grande jogo. Procuram ficar bastante com a bola e são muito rápidos, os contra-ataques são muito rápidos. Temos de tomar muito cuidado".

A provável escalação é: Agenor; Gilberto, Matheus Ferraz, Nino e Caio Henrique; Caio (Yuri), Daniel, Léo Artur e Ganso; João Pedro e Yony González.

Arbitragem

A equipe de arbitragem vem de Minas Gerais. Igor Junio Benevenuto de Oliveira comanda a partida. Ele terá como auxiliares Sidmar dos Santos Meurer e Celso Luiz da Silva. O responsável pelo VAR será Emerson de Almeida Ferreira