Retrospecto positivo: Botafogo só foi eliminado uma vez após vencer o jogo de ida na Sul-Americana

O Botafogo tenta avançar para as oitavas da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (29), contra o Sol de América, às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Uma curiosidade peculiar joga ao lado do clube carioca, que venceu o primeiro jogo por 1 a 0, em busca da classificação no torneio continental.

Em apenas uma vez nas seis edições em que jogou a competição, o Alvinegro foi eliminado ao vencer o jogo de ida. Na ocasião, em 2006, o Botafogo empatou as duas partidas com o Fluminense e foi eliminado nos pênaltis. Nas edições seguintes, em 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2018 e 2019 (contra o Defensa y Justicia), o Botafogo avançou ganhando o jogo de ida.

Em 2012, o Botafogo foi eliminado pelo Palmeiras, só que perdendo o jogo de ida por 2 a 0 e ganhando o jogo da volta por 3 a 1, sendo desclassificado pelo critério do gol fora.

Erik, autor do gol da vitória no primeiro jogo contra o Sol de América, é o artilheiro da Copa Sul-Americana, com quatro gols. O atacante falou sobre a importância da vitória no Paraguai.

"Vitória que nos deu confiança para começar o jogo com uma certa tranquilidade, mas atenção também. Criamos chances de gol lá, tivemos oportunidades para fazer um placar maior. Vamos entrar como se ainda estivesse 0 a 0 para buscarmos a classificação, muito atentos", disse Erik.

Um empate nesta quarta classifica o Glorioso para as oitavas da Copa Sul-Americana. A expectativa é de um bom público no Nilton Santos. Quase 10 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente.