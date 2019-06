América-MG aproveita chances, derrota CRB em Maceió e conquista primeira vitória na Série B

Mesmo jogando em Maceió, o CRB não conseguiu fazer valer o "fator casa" e perdeu para o América-MG por 3 a 1, na última partida da sétima rodada de Série B. Com todos os gols saindo apenas no segundo tempo, os visitantes foram cirúrgicos ao aproveitarem três dos quatro chutes à meta que deram. Primeira vitória americana nesta edição do campeonato.

Temos distintos

O jogo teve aspectos diferentes em cada tempo. Pouco movimentada, a primeira etapa teve apenas duas chances boas. Uma para cada lado. Léo Ceará, do Galo, e Bilu, do Coelho, chegaram perto de balançar as redes, mas pararam na defesa dos goleiros adversários.

Na volta do intervalo, a partida parecia outra, pois alagoanos e mineiros se lançaram mais ao ataque. Logo aos sete minutos, Bilu recebeu de Marcelo Toscano e abriu o placar. CRB começou a pressionar e chegou ao empate no minuto 25, com Léo Ceará, mas, três minutos mais tarde, Leandro Silva recolocou os americanos à frente. Já com um a mais, Belusso passou a régua e fechou a conta em 3 a 1.

E agora?

Agora, o CRB fecha a sétima rodada em sétimo, com 10 pontos. Já o América-MG segue em crise, com cinco pontos, na 18ª posição. O próximo jogo dos alagoanos é o confronto direito contra o Sport, em Recife, e os mineiros visitam o líder Bragantino.