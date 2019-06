Bonansea marca no fim e Itália vence Austrália de virada pela Copa do Mundo

Duas décadas se passaram e a Itália voltou a disputar uma Copa do Mundo. Pelo Grupo C, a Azzure saiu atrás no marcador, mas foi buscar a virada de 2 a 1, contra a Austrália, no Stade du Hainaut, em Valenciennes. O gols do triunfo foram marcados por Barbara Bonansea, duas vezes. Sam Kerr descontou para as Matildas.

Dale Matildas

Assim que deu o apito inicial, a Austrália se estabeleceu no campo de ataque. Catley cruzou e Sam Kerr desviou de cabeça no meio da área, mas a jogadora foi pega em posição de impedimento. As italianas não se intimidaram com a iniciativa das adversárias. Aos 8', Giugliano deu passe em profundidade para Barbara Bonansea. A meia-atacante passou pela zaga e finalizo para o fundo das redes. O VAR foi acionado e mostrou que a jogadora estava à frente da marcação.

Com o passar do tempo, as Matildas começaram a trocar passes e administra a vantagem de posse de bola. Aos 19', Raso cobrou falta, Van Egmond desviou e a bola passou perto da trave. Logo em seguida, Gama derrubou Sam Kerr dentro da área e a juíza marcou penalidade máxima. A própria capitã foi para cobrança, mas Laura defendeu. No rebote, a atacante escorou para dentro das redes. O placar quase foi ampliado, mas o travessão salvo as Azurre. Após cobrança de escanteio, Egmond chutou de fora da área, a goleira foi até na bola que morreu no poste.

Deu bobeira? Bonansea aproveita

As Matildas continuaram propondo o jogo. Aos 53', Ellie Carpenter cruzou para Caitlin Foord, que arrematou quase em ângulo, mas Laura defendeu pelo alto. Dois minutos depois, Kennedy tentou sair jogando, mas prendeu o pé de apoio no chão. Barbara Bonansea aproveito e rouba a bola, entrou na área, fez a finta e chutou para o fundo das redes.

Em busca do resultado, a seleção australiana ficou rondando a área azurre. Lisa De Vanna alçou, Caitlin Foord dominou,arremato com a canhona, e Laura salvou. Aos 92', Van Egmond cobrou falta em direção ao gol. Laura saiu do gol e deu um tapa na bola. No fim dos acréscimos, Cernoia fez lançamento na segunda trave, Williams não saiu do gol. Barbara Bonansea subiu sem marcação e de cabeça garantiu a vitória italiana.