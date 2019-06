Visando a Copa América, Brasil faz último amistoso contra Honduras no Beira-Rio

Faltando cinco dias para o início da Copa América, a Seleção Brasileira vai a campo para o amistoso contra Honduras, no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 16h (de Brasília). Assim como na vitória por 2 a 0 contra o Catar, na quarta-feira, a partida deve servir apenas para que os jogadores ganhem entrosamento e ritmo de jogo.

Será o sexto confronto entre as duas seleções. O histórico mostra três vitórias do Brasil, um empate e uma vitória dos hondurenhos. O último jogo aconteceu em 2015, também no Beira-Rio, com vitória brasileira por 1 a 0, gol de Roberto Firmino.

Teste

O técnico Tite, deve promover três mudanças na equipe. O goleiro Alisson, que voltou após a conquista da Champions League, com o Liverpool, deve entrar no lugar de Ederson; o zagueiro Thiago Silva substituindo Miranda e o atacante David Neres na vaga de Neymar, que saiu lesionado do último amistoso. O substituto do camisa 10, Willian, já está com o grupo e deve ficar no banco de reservas.

Entre os 23 jogadores, o único desfalque é o lateral-direito Fagner, que se recupera de um estiramento na coxa esquerda. Ele fez um trabalho separado dos demais jogadores e não vai estar disponível para a partida.

Com isso, o time que vai à campo será formado por: Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Filipe Luís; Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho; Richarlison, David Neres e Gabriel Jesus.

Preparação também do outro lado

Se a Seleção entra em campo já pensando na Copa América, Honduras também aproveita o amistoso para acertar detalhes antes do início da Copa Ouro, que começa no dia 15. Os hondurenhos só entram em campo dois dias depois, contra a Jamaica, abrindo o grupo C, que ainda tem Curaçao e El Salvador.

Eliminada pela Austrália na repescagem das eliminatórias para a Copa da Rússia, a fase da seleção hondurenha já foi melhor. Apesar disso, a equipe vem de um empate contra o Paraguai, em amistoso, também na última quarta-feira (9), por 1 a 1. Os visitantes devem ir a campo com a mesma escalação do último jogo: ​Luis Lopez; Beckeles, H. Figueroa, M. Figueroa, Izaguirre; Rivas, Chirinos, Garrido, López; Rojas e Elis.