Marcelo Salles cumpre o objetivo, melhora desempenho defensivo, e prepara o terreno para Jorge Jesus

Após receber a missão de treinar o Flamengo até a parada para a Copa América, depois da saída de Abel Braga, o interino Marcelo Salles fez bem o seu trabalho. Nas quatro partidas em que comandou o Rubro-Negro, conquistou três vitórias e um empate, com 83,33% de aproveitamento.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o CSA - a primeira como visitante no Brasileiro - nessa quarta-feira (12), deixará a equipe dentro do G-4 (no momento ocupa a 3ª posição com 17 pontos, mas ainda poderá ser ultrapassado pelo Atlético-MG, que joga na rodada). E confirmou a classificação na Copa do Brasil, ao vencer novamente o Corinthians, no Maracanã.

Apesar de não mudar bruscamente a forma da equipe atuar, superou os desfalques por convocações e lesões e, pela primeira vez na temporada (e desde novembro de 2018), a equipe da Gávea passa quatro partidas consecutivas sem ser vazada, já que o sistema defensivo vinha sendo um grave problema sob comando do Abel.

A partir da próxima quinta-feira (20), o português Jorge Jesus assumirá definitivamente o comando técnico da equipe, e pegará um Flamengo vivo nas três principais competições da temporada. O primeiro desafio do treinador será no dia 10 de julho contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Jogos sob comando de Marcelo Salles:

Flamengo 2 x 0 Fortaleza - Campeonato Brasileiro

Flamengo 1 x 0 Corinthians - Copa do Brasil

Fluminense 0 x 0 Flamengo - Campeonato Brasileiro

CSA 0 x 2 Flamengo - Campeonato Brasileiro