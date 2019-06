Com estratégias internacionais, Francana segue invicta na segunda divisão paulista

Equipe do interior do estado de São Paulo, a Francana é a líder do seu grupo na Segunda Divisão do Campeonato Paulista, e já está classificada para a próxima fase da competição, mesmo faltando dois jogos para o fim da primeira fase. Em nove jogos, a equipe conquistou seis vitórias e três empates, mais que isso, o time da cidade de Franca possui o melhor ataque da primeira fase — junto com o Paulista — com 24 gols marcados, além da segunda melhor defesa com apenas quatro gols sofridos

Um fator que pode explicar esse sucesso da equipe, é o trabalho realizado pela comissão técnica do time. Leo Santin, assistente técnico da equipe, vem desempenhando um papel de grande importância no estilo de jogo adotado pela "Feiticeira". Léo viveu quatro anos nos Estados Unidos e se formou em Gerenciamento Esportivo, após esse período de estudos, retornou para o Brasil e depois viajou para estagiar no Barcelona.

Experiência

Com todo esse currículo e experiência fora do país, Leo Santin observou modelos de jogos e trabalhou para colocar os mesmos em prática. Foi na Francana, com o apoio do técnico Alexandre Ferreira que ele conseguiu o sucesso de seu estudo, que inclusive, virou artigo em uma revista norte-americana, em março deste ano.

“O artigo fala sobre três sistemas de jogo. O interessante é que você alterna momentos do jogo entre uma pressão alta e uma pressão em bloco baixo. A gente altera os sistemas (de jogo), mas se mantém os mesmos jogadores. Aqui no nosso trabalho, na Francana, a gente tenta colocar isso no dia a dia. Trabalhamos dessa forma para que possamos alternar sem precisar ficar mudando os jogadores.”

Apostando na globalização e em métodos realizados em um dos melhores times do mundo, a Francana vem colhendo grandes resultados na competição, visando o acesso a série A3 do paulista. O próximo compromisso da equipe de Franca será domingo (23) contra a Matonense.