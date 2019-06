Preocupação! No CT do Palmeiras, Éder Militão sente dores no quadril e deixa treino

Em treinamento da Seleção Brasileira na tarde desta sábado (15), Éder Militão sentiu o quadril e se torna preocupação para o elenco do Brasil. O jogador do Real Madrid saiu da atividade acompanhado pelo médico Rodrigo Lasmar.

Todo o lance aconteceu no CT do Palmeiras: o defensor de 21 anos recebeu a bola e esticou a perna para alcança-la. No mesmo instante, ele caiu no chão se queixando das dores no quadril.

A CBF ainda não divulgou quando os exames serão feitos para ter diagnósticos no jogador do Real Madrid. Vale lembrar que Militão foi chamado pelo bom momento que vivia no Porto e por sua versatilidade — pode jogar tanto na lateral-direita quanto no miolo de zaga.

Nem tudo são espinhos

O ponto positivo dos treinamentos de hoje, foi a volta de Arthur às atividades. Com dores no jogo direito, o volante do Barcelona foi poupado do trabalho com bola no final desta semana. Por isso não jogou contra a Bolívia.

Brasil viaja ainda está noite a Salvador/BA, onde receberá a Venezuela pela segunda rodada do Grupo A.