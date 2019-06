Botafogo-PB se reapresenta após adiamentos do jogo contra o Náutico

Depois dos dois adiamentos da partida contra o Náutico devido às fortes chuvas que castigaram a cidade do Recife, o elenco do Botafogo-PB voltou aos trabalhos nesta terça-feira (18), no CT da Maravilha do Contorno, iniciando a preparação para enfrentar o Treze.

Quem comandou o treinamento foi o técnico Evaristo Piza. O treinador do Alvinegro da Estrela Vermelha orientou a equipe na parte tática, priorizando situações que podem ocorrer durante as próximas partidas do Belo, e finalizou a atividade com um coletivo.

Nova função

A principal novidade do início da semana no Botafogo-PB ficou por conta dos bastidores. O clube anunciou que Warley, ídolo do clube, também vai compor a comissão técnica como auxiliar de Evaristo Piza.

Foto: divulgação/Botafogo-PB

Segundo a assessoria de imprensa do Botafogo-PB, a ideia consiste em aproveitar ainda mais a experiência do ex-atacante. Além disso, o clube afirmou que Warley também seguirá exercendo a função de gerente de futebol.