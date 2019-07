Atlético-MG e Nathan assinam novo vínculo; nome de Otero é publicado no BID

Depois de três dias foras dos treinos do Atlético-MG, o meia Nathan já está apto a retomar os trabalhos comandados pelo técnico Rodrigo Santana. Nesta quinta-feira (04), o clube, e o Chelsea, que detém os direitos econômicos do jogador, acertaram uma prorrogação de empréstimo até o final da temporada.

O vínculo do jogador com o Alvinegro havia se encerrado no dia 30 de Junho. Desde então, sem um acerto, o atleta não vinha treinando na Cidade do Galo.

Nathan chegou ao Galo em julho do ano passado, mas não vingou. Em apenas sete partidas disputadas, ele não balançou as redes em nenhuma oportunidade. Já na atual temporada, o jovem de 23 anoscomeçou a ser mais utilizado pelos técnicos do Atlético-MG. Em 17 jogos, ele balançou as redes duas vezes, jogando como segundo volante, fora da sua posição de origem, de armador.

Otero

O meia venezuelano, Romulo Otero, teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, na manhã desta quinta-feira (04). A documentação foi liberada pela Al-Wehda, da Arábia Saudita - clube em que estava emprestado.

Dessa forma, o Atlético-MG possui, agora, todos os reforços à disposição - Lucas Hernández e Ramón Martínez já haviam sido regularizados.

Uma nova prorrogação de contrato também será assinada por Otero, tendo o vínculo valendo até junho de 2021.

O Galo segue em intertemporada de preparação visando o clássico contra o Cruzeiro, no próximo dia (11), pela primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.