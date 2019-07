Com gol nos minutos finais, Corinthians derrota Vila Nova em amistoso

Em amistoso disputado no estádio Serra Dourada, Vila Nova e Corinthians se enfrentaram visando se preparar para o retorno dos Campeonatos Nacionais.O placar da partida foi 2 a 1 para os visitantes, que marcaram com Vagner Love e Régis. Já o tento dos donos da casa foi anotado por Richard.

Primeira Etapa

O jogo começou com o Vila dominando as ações ofensivas,chegando a assustar logo no primeiro minuto quando Ramon chutou da entrada da área e obrigou Walter a mandar para escanteio.Essa pressão dos donos da casa, durou até os 15 minutos após isto o jogo ficou morno.

O jogo estava sem muitas emoções mas em sua primeira chance aos 38', o Corinthians chegou ao gol em jogada onde Walter lançou para Love que ganhou do zagueiro,escorregou, levantou driblou o goleiro Rafael Santos e mandou para o fundo das redes.

Segundo Tempo

No segundo tempo, o Corinthians entrou com a equipe totalmente modificada trocando seus 11 jogadores, já o Vila Nova fez apenas duas mudanças.

Com essas poucas mudanças feitas, os donos da casa tiveram uma vantagem por conta do entrosamento e com isso chegaram ao gol de empate logo aos 7', em jogada onde Richard pegou rebote dado pelo goleiro Caique e deixou tudo igual.

Aos 36' algo curioso aconteceu, o meia Régis que havia sido substituído retornou ao campo após a saída de Janderson,machucado. Isso só foi possível pois o amistoso dava direito a 12 alterações por equipe.

O próprio Régis virou protagonista do jogo ao fazer o segundo gol do time alvinegro aos 46' da segunda etapa, após receber cruzamento de Carlos Augusto, o meia teve apenas o trabalho de subir livre e cabecear para as redes.

Próximos Jogos

O Vila Nova retorna a campo já pela Série B, em clássico contra o Atlético Goianiense. Enquanto o Corinthians ainda tem mais um amistoso a disputar contra o Londrina-PR.