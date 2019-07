Em campo e em quadra: América-MG apresenta time de futsal

O América-MG apresentou nesta quarta-feira seu novo time de futsal. Após 15 anos, o Coelho retorna às quadras, o elenco contará com 16 atletas, os treinamentos e jogos da equipe acontecerão na Associação Esportiva Oi Art, localizada no Bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte.

Glaydson Elieser, conhecido como Kel, de 44 anos, assume o comando técnico da equipe americana. Ex-atleta, Kel treinou a base do Real Zaragoza (ESP) e também o Boa Futsal. O principal objetivo do time de futsal é conquistar o Campeonato Metropolitano, e, consequentemente, adquirir uma vaga no Estadual.

Não é novidade que o projeto sairia do papel, Marcus Salum, presidente do Conselho Deliberativo do Clube, havia dito ainda na apresentação do América Vôlei, que o Coelho retornaria às quadras. O projeto estava em desenvolvimento desde meados de 2018, mas, a história do Alviverde ligada ao futsal é de longa data.

A modalidade foi importante na história do clube na década de 60, ao conquistar quatro edições do Campeonato Metropolitano (1963, 1964, 1965 e 1967), além do título estadual em 1967. Em 2002, foi vice-campeão estadual e vice-campeão metropolitano, em 2002 e 2004, quando teve seu ciclo encerrado.

A gestão do América Futsal ficará a cargo de João Victor Cosso, que participou da elaboração do projeto. Segundo ele, o projeto também procura dá oportunidades.

“Estou muito feliz em começar esse projeto junto ao América, em Belo Horizonte. A cidade precisava de um projeto como esse, não só pela parte social, de influenciar o jovem atleta e vislumbrar uma carreira no futsal, mas também dar uma oportunidade de mercado para atletas mineiros. A imagem do América é gigante no cenário nacional e vem pra somar muito ao futsal”, comentou.

O projeto conta com patrocínio master do Canto da Siriema Eco Resort, que estará na camisa americana ao lado das marcas da Zelo Protege, Arena Independência e NelCloud. Erley Lemos, Diretor de Marketing e Negócios do Coelho, é um dos responsáveis pelo projeto e seu planejamento, e destacou a importância do retorno do futsal ao Clube.

“Nos últimos anos, buscamos ampliar a presença de marca do América em modalidades além do futebol. Atualmente, temos equipes competitivas no hockey, no futebol americano e no enduro, além do vôlei, recém-lançado. O futsal está na essência do América e, para nós, é um orgulho resgatar essa história. Estamos muito confiantes no sucesso do projeto”, avaliou o diretor.

Inicialmente, o grupo com 16 atletas, possui uma mescla entre jovens talentos e atletas mais experientes. Os treinamentos da equipe têm início na próxima semana.

Confira a relação dos atletas do América Futsal:

Goleiros: Guilherme Bianchini e Wanderson Jhonny

Fixos: Márcio Aleixo, Felipe Macedo e Paulo Alves

Alas: Arthur Alves, Matheus Júnio, Gabriel Pedro, Hiron Guimarães, Thales Henrique, Guilherme, Lucas Ferreira e Rodolfo Luís

Pivôs: Lucas Eduardo, Thiago Gomes e Vinicius Braz