Avaí empata com Goiás e segue sem vencer no Brasileirão

Precisando urgentemente se recuperar na competição, o Avaí recebeu em casa neste domingo (21) a equipe do Goiás, pela 11ª rodada do Brasileirão. Porém não foi dessa vez que o Leão conseguiu o seu triunfo. A partida na Ressacada terminou empatada em 0 a 0, resultado ruim para ambos.

A equipe catarinense, que ocupa a lanterna do campeonato, não vence desde abril e buscava em casa, contra o time goiano, o seu primeiro triunfo. Já o Goiás, buscava voltar ao bom momento em que a equipe estava antes da parada para a Copa América, na última rodada o time do técnico Claudinei Oliveira foi goleado por 6 a 1 pelo Flamengo.

Mesmo o Avaí trabalhando mais a posse de bola e trocando mais passes, o primeiro tempo não houve uma equipe superior a outra. Pois o Goiás obteve sucesso em seus contra-ataques velozes, além da defesa bem postada.

Já no fim da primeira etapa, a equipe goiana assustou com um chute de fora da área, após Kayke arriscar e obrigar Vladimir a realizar uma grande defesa. Pouco tempo depois, foi a vez do Leão chegar com perigo, após chute cruzado de Lourenço e boa defesa do goleiro Tadeu.

Com as duas equipes precisando da vitória, os dois treinadores realizaram várias mudanças, porém sem muito efeito. Tanto Avaí quanto o Goiás caíram de rendimento, e apenas aos 41, o Avaí teve um lance de perigo. Após cobrança de falta realizada por Lourenço e boa defesa de Tadeu. Fim de jogo e resultado ruim para as duas equipes, 0 a 0, e Avaí segue sem vencer no Brasileirão.

Próximos jogos

Agora as duas equipes terão uma semana para descansarem e se prepararem para os próximos jogos. Onde o Avaí viaja para enfrentar o Santos no domingo (28), às 16h. No mesmo dia, porém às 19h, o Goiás jogará em casa contra a equipe do Atlético-MG.