Criciúma e Figueirense fazem clássico catarinense buscando reabilitação na Série B

Neste sábado (27), pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Criciúma e Figueirense se enfrentarão. A partida dará início às 11h (horário de Brasília), no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

Na 15ª posição do campeonato, o Tigre vem de duas derrotas seguidas e precisa voltar a vencer para não entrar na zona de rebaixamento. Já o alvi-negro soma 17 pontos, a quatro do G-4, na 10ª colocação. As duas equipes já se enfrentaram no início de 2019, pelo Campeonato Catarinense, quando empataram em 1 a 1 no Orlando Scarpelli.

Sob pressão

Sem pontuar desde a partida contra o Coritiba, o Criciúma acabou caindo para 15ª posição na tabela e está a três pontos do Z-4. Para o jogo, o técnico Gilson Kleina cumprirá suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo no último jogo. Eduardo e Caíque voltam para o time após suspensão, já o volante Liel, também suspenso, cede a vaga para Adilson.

Provável escalação do Criciúma: Luiz; Marcos Vinícius, Sandro, Derlan e Marlon; Adilson (Jean), Eduardo e Wesley; Reis, Vinícius e Léo Gamalho. Técnico: Gilson Kleina.

Hora de retomar à boa fase

Décimo colocado, o Figueirense soma 17 pontos e está a quatro do G-4. Antes da derrota no último jogo contra o Paraná, depois da parada para a Copa América, o alvi-negro catarinense não perdia há seis jogos. Nesse período foram quatro vitórias e dois empates.

Dentro de campo, o técnico Hemerson Maria não poderá contar com o atacante Rafael Marques, machucado após pancada na cabeça no último jogo. Além do camisa 9, os laterais Alemão Teixeira e Roberto permaneceram em Florianópolis, onde evoluem a parte física.

Provável escalação: Denis; Victor Guilherme, Ruan Renato, Alemão e Matheus Destro; Zé Antônio, Betinho e Tony; Fellipe Mateus , Willian Popp e Matheus Lucas. Técnico: Hemerson Maria.