Em jogo de pouca criatividade, Goiás empata com Atlético-MG no Serra Dourada

Goiás e Atlético-MG empataram em 0 a 0 no Serra Dourada na noite desse domingo (28) em partida válida pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em uma partida com poucas finalizações, os goleiros das duas equipes pouco trabalharam.

Os times começaram se estudando bastante e fazendo um jogo morno e concentrado no meio de campo. Somente aos 26 minutos, a equipe da casa ameaçou o goleiro Cleiton em um chute com pouca direção de Michael. Dois minutos depois, o jogo deu uma pinta que ia melhorar. Numa bela jogada entre o meio de campo atleticano, e um bom pivô do atacante Alerrandro, a bola sobrou limpa para Chará na direita, que chutou cruzado e mandou pra fora.

O Goiás, sem criatividade, estava com dificuldades para armar o jogo. Portanto a equipe começou a passou a arriscar os chutes de fora da área. Aos 33, o lateral-direito Daniel Guedes soltou uma bomba para fora, mas que assustou o goleiro alvinegro. A última boa oportunidade da primeira etapa foi com o venezuelano Rómulo Otero, de cabeça, após cruzamento de Vinícius Goes, aos 38.

A segunda etapa começou, também, com a bola trabalhada no centro do campo. Aos seis minutos, Rafael Vaz teve uma boa chance cobrando falta, mas o goleiro do Atlético-MG defendeu em dois tempos. Aos 12, o meia Michael fez uma grande jogada pela esquerda, passando por três jogadores do Galo e tocou na área para Kayke, porém, o atacante foi travado na hora do chute.

Na metade da segunda etapa, o time visitante teve sua melhor chance no jogo. O colombiano Chará passou por dois jogadores na direita e rolou para a área, o garoto Alerrandro teve tempo de dominar, mas mandou no travessão, a bola ainda quicou na linha do gol.

Faltando pouco para o jogo terminar, Giovanni Augusto fez boa jogada aos 46 pela esquerda e mandou em direção à pequena área, Michael apareceu como elemento surpresa, mas pecou novamente na finalização.

Com o 17 pontos e na 9ª posição, a equipe goiana volta a campo agora no próximo domingo (4) contra o líder Santos, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Galo de Minas tem compromisso nesta quarta-feira (31), contra o Botafogo pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.