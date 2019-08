Invicto como mandante no Brasileirão, Flamengo encara reservas do Grêmio no Maracanã

Nesse sábado (10) às 19h, no Maracanã, o Flamengo receberá o Grêmio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pressionado após a goleada sofrida para o Bahia, 3 a 0 na Fonte Nova, o Rubro-Negro, 3º colocado com 24 pontos, viu a vantagem para o líder Santos aumentar, e não quer ficar ainda mais distante da briga pelo título.

Já o Tricolor gaúcho, que empatou com a Chapecoense na Arena, segue na 13ª posição, com 17 pontos, e está focado no duelo contra o Furacão, pela Copa do Brasil, mandando o time alternativo para o Rio de Janeiro.

Ainda sofrendo com lesões, Flamengo tenta manter a invencibilidade como mandante

Buscando reencontrar com a vitória diante de mais de 45 mil torcedores, e tentando manter os 100% em casa (único invicto como mandante no campeonato), o Rubro-Negro ainda não poderá contar com Lincoln, Rodrigo Caio e Gabigol, que já fizeram trabalhos no gramado do Ninho do Urubu, se recuperando de lesões musculares. O português Jorge Jesus terá o retorno de Cuéllar, que foi poupado contra o Bahia.

Precisando do triunfo também para se manter no G-4, a equipe da Gávea deverá repetir a mesma equipe da última rodada. Com a primeira semana livre desde o retorno da Copa América, a equipe da Gávea espera ter um melhor rendimento físico, um dos aspectos que deixaram a desejar em Salvador. Everton Ribeiro destacou o trabalho do departamento médico na recuperação dos jogadores:

"Ainda estamos tratando. Aceleramos as etapas para eu jogar na Libertadores. O departamento médico trabalhou bem e me colocou à disposição. Atuei contra o Bahia e espero estar melhor a cada dia para ajudar a equipe".

A provável escalação do Flamengo é: Diego Alves; Rafinha, Pablo Marí, Matheus Thuler e Filipe Luís; Cuéllar, Willian Arão, Gerson; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique.

Preocupado com a Copa do Brasil, Grêmio relaciona apenas três titulares

Após usar os titulares no empate com os catarinenses em casa, o técnico Renato Portaluppi mandou apenas três jogadores titulares ao Rio de Janeiro, mas a tendência é que fiquem no banco. Diego Tardelli, que marcou o gol de empate na Arena, ficou em Porto Alegre visando a partida contra o Athletico-PR, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, na quarta-feira (14).

A partida no Maracanã marcará a estreia do atacante Luciano. O time gaúcho contará com três jogadores que passaram no Rubro-Negro: Léo Moura, David Braz e Rafael Galhardo. Rômulo, que seria titular no time alternativo, não poderá jogar pois está emprestado pela equipe carioca. Confiante, o jovem Thaciano garante que o Tricolor buscará a vitória, apesar da força do adversário:

"Sabemos da dificuldade que é enfrentar o Flamengo, principalmente nos seus domínios. Mas não podemos se acanhar. Temos que jogar como o Grêmio vem jogando, quando tiver a brecha, matar o jogo".

A provável escalação do Grêmio é: Julio César; Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba; Darlan, Thaciano, Galhardo, Luan e Pepê; Luciano.