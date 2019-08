Goleiro do Bahia, Douglas Friedrich defende o VAR: “Tem que ser usado”

Bahia conquistou mais um ponto no Brasileiro ao ficar no 2 a 2 com o Palmeiras no Allianz Parque, neste domingo (11). Depois do empate ser valorizado pelo treinador Roger Machado, o goleiro Douglas Friedrich também demostrou satisfação com o placar.

Sem entrar no mérito da arbitragem polêmica de São Paulo, o arqueiro do Esquadrão preferiu foi cauteloso ao falar sobre o uso do VAR em entrevista à Rádio Metrópole.

“Não vi os lances, mas tem que confiar no profissional que está do outro lado. Entendo que, querendo o bem, quem quer ou não, o VAR, foi implantado, aceito, tem que ser usado. Se foi bem aplicado, os dois pênaltis, a gente fica satisfeito. Se fosse contra também, não teria o que reclamar, como já aconteceu antes.”

Em seguida, Douglas exaltou a importância do ponto ganho na casa palmeirense.

“O Palmeiras sempre quer vencer em casa, a gente também. Diante de tudo que ocorreu, a gente entende nervosismo da torcida e dos jogadores adversários. A gente acabou entrando no nervosismo, se perdeu um pouco durante o jogo. Teve oportunidade de empatar e, diante de tudo, a gente sai satisfeito com esse ponto.”

Com a igualdade no marcador, o Bahia é 10º colocado, tendo 20 pontos, quatro pontos atrás do G-6 e nove à frente do Z-4. O próximo desafio baiano é contra o Goiás, no domingo (18), às 16h em Salvador.