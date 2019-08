Wilsão elogia Bragantino, mas cita tempo curto de recuperação após derrota do Criciúma em casa

O Criciúma foi superado nesta segunda-feira (19) pelo Bragantino em casa, no Estádio Heriberto Hülse, por 2 a 0, em partida válida 17ª rodada da Série B do Brasileirão. O Tricolor, assim, vai passar mais uma rodada na zona de rebaixamento, com apenas 17 pontos.

O técnico interino do Tigre, Wilson Vaterkemper, admitiu a superioridade dos rivais em entrevista coletiva e também falou sobre recuperação, desgaste de atletas e os principais problemas da equipe na partida.

"Não conseguimos a resposta que a gente queria, tentava pressionar mas não foi o suficiente para buscar resultado. Equipe deles é de muita qualidade. Acho que jogamos com a melhor equipe da Série B, não tenho dúvidas. Olhamos vídeos deles, a gente sabia da forma que jogavam. A outra situação que eu falei é que a nossa equipe sentiu o jogo, tempo de recuperação, não conseguimos pressionar como estávamos treinando e jogando em jogos anteriores. Não sei o que aconteceria, mas pelo menos iríamos pressionar mais, jogar mais no campo de ataque como fizemos nos últimos dois jogos. Infelizmente não tivemos essa condição hoje".

Questionado sobre as alternativas buscadas para buscar o resultado, Wilson explicou e discutiu as substituições realizadas já no segundo tempo. "Coloquei primeiro o Julimar pelo Vinicius, foi troca por troca na posição. Depois achei que o Wesley estava sentindo muito o cansaço, desgaste dos jogos. Por último o Daniel, outro caso de desgaste, coloquei o Reinaldo, que estava descansado, mas mesmo assim não conseguimos. Pressionamos pouca vezes que precisava, não foi suficiente para que a gente pudesse pelo menos oferecer perigo maior para a equipe adversária".

O comandante agradeceu o apoio da torcida em casa e garantiu pés no chão para a próxima rodada.

"A torcida é a paixão do Criciúma, faz a diferença. Infelizmente a gente não conseguiu retribuir, mas não foi por falta de vontade dos atletas e nem falta de luta. É continuar trabalhando. No intervalo mesmo perdendo e eles aplaudindo. A gente espera retribuir de uma maneira mais positiva no próximo jogo e pedir para que continuem abraçados com o elenco e para continuar acreditando. Se a gente for sempre desistir das dificuldades a gente nunca vai poder melhorar. Tem que passar por cima da dificuldade".

O Criciúma segue na zona de rebaixamento, com 17 pontos na conta, na 18ª posição. No próximo sábado (24), às 11h, o clube amarelo visita o Paraná, no Durival Britto, pela décima oitava rodada da Série B.