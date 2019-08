Série C: clássicos e fortes emoções contemplam a última rodada da primeira fase

A primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro chega à última rodada neste final de semana. Neste momento, apenas Sampaio Corrêa, Náutico e Juventude estão classificados para o mata-mata do acesso. No total, dez equipes brigam por cinco vagas para as quartas de final da competição.

Além das vagas que faltam ser preenchidas, a 18ª rodada também definirá os confrontos, de acordo com a posição de cada clube na classificação. Clássicos Regionais alimentam as fortes emoções reservadas para o final de semana. Confira o atual panorama de cada chave.

Grupo A

Sampaio Corrêa e Náutico, classificados com antecedência, duelam em casa pela liderança da chave em confrontos contra equipes do mesmo estado que lutam por uma das vagas no G-4. A Bolívia Querida recebe o Imperatriz-MA, que está na 3º colocação e soma 25 pontos. O Timbu, por sua vez, enfrenta o Santa Cruz, 5º colocado, que necessita da vitória para seguir vivo na competição.

Em confronto direto, Ferroviário e Confiança se enfrentam no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Quem vencer, estará classificado. Em caso de empate, Peixe e Dragão podem ser eliminados juntos.

Outro que luta por uma das duas vagas que restam para o mata-mata é o Botafogo-PB. O Alvinegro da Estrela Vermelha terá pela frente o rival Treze, que ainda precisa vencer para não depender do ABC para escapar do rebaixamento. O jogo acontece no estádio Amigão, em Campina Grande, e tem o rótulo de clássico mais importante da história.

Quem briga com o Galo da Borborema pela permanência na Série C é o Globo-RN. A Águia de Ceará-Mirim enfrenta o já rebaixado ABC, em casa, no estádio Barrettão. Além da vitória, o Tricolor terá que torcer para o time de Campina Grande não vencer o Belo. Desta forma, o time do interior do Rio Grande do Norte consegue evitar o rebaixamento na competição.

Todas as partidas desta chave acontecem no sábado (24), às 17h.

Grupo B

Sem sombra de dúvidas, a chave com equipes do Norte, Centro-Oeste e Sul do Brasil foi a mais equilibrada dos últimos anos. Só o Juventude está nas quartas de final. Cinco equipes disputam três vagas. As partidas que ocorrem no domingo, às 18h, reservam um número altíssimo de adrenalina e fortes emoções.

Já rebaixados, Atlético-AC e Luverdense cumprem tabela no estádio Florestão. Eliminados, Boa Esporte e Tombense entram em campo para decidir quem termina na 7ª colocação da chave, no estádio Municipal de Varginha.

Em Belém, Paysandu e Remo duelam em busca da classificação no estádio Mangueirão. Neste momento, as duas equipes se encontram no G-4. O Papão é vice-líder e soma 27 pontos, enquanto o Leão vem logo abaixo com um ponto a menos que o rival. Quem vencer, elimina o outro da competição. Cercada de expectativas, a partida promete ter alta temperatura.

No estádio Alfredo Jaconi, o líder Juventude recebe o Ypiranga-RS, atual 4º colocado. Já classificado, a equipe alviverde chega ao clássico estadual querendo garantir a primeira colocação do Grupo B. Com 25 pontos, Canarinho quer a vitória para não depender de outros resultados para resolver sua situação na competição.

Fechando os confrontos da chave, em mais um duelo direto por uma das vagas para o mata-mata, o São José-RS recebe o Volta Redonda no estádio Passo D'Areia. As duas equipes estão fora do G-4, mas têm o mesmo número de pontos do Ypiranga-RS. Quem vencer, estará classificado para as quartas de final.