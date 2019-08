Com gol da artilheira Milene, Corinthians bate São José e avança às semis do Brasileiro A-1

Corinthians e São José se enfrentaram nesta quarta-feira (21), no Parque São Jorge. A partida foi válida pela volta das quartas de final do Brasileirão Feminino. As corintianas venceram por 1 a 0. Millene marcou o gol da vitória.

O Corinthians começou no ataque e aos cinco minutos teve a primeira chance. Pardal recebeu na área e bateu para o gol. No entanto, a bola foi para fora. O visitante respondeu aos sete, com Michele Carioca, que arriscou da entrada da área. A goleira Taty fez a defesa.

O gol das corintianas saiu aos 18’. Tamires deu o passe para Gabi Zanotti, que dominou no peito. Nath Rodrigues até tentou parar a jogada, mas Millene recuperou a bola e mandou para o fundo das redes. Foi o 19º gol da atacante na competição.

O Corinthians seguiu tendo as melhores chances e quase ampliou aos 43’. Ingrid cruzou na área e Erika cabeceou, mas a bola bateu em seu braço e a jogada foi anulada.

No segundo tempo, aos quatro minutos, o São José tentou o empate com Fernanda Tipa, que recebeu o passe de Poliana e cruzou, mas Pardal mandou para escanteio. Aos 19’, Millene chutou de fora da área e a goleira Zany fez a defesa.

A partida seguiu sem grandes chances e o Corinthians passou a apenas administrar o resultado. Enquanto isso, o São José, que precisava de quatro gols para levar a decisão para os pênaltis, pouco ameaçava.

Mas chegou aos 31’, com Nath Rodrigues. Após cobrança de escanteio, a jogadora chutou rasteiro e a bola passou perto. Já aos 33’ foi a vez do Corinthians atacar. Tamires cobrou falta e a bola parou na trave.

Aos 41’, chance para o São José, com Natsumi. Após cobrança de escanteio, a jogadora chutou para o gol e Taty salvou com os pés. Aos 45’, mais uma chance corintiana. Paulinha cobrou escanteio e Erika cabeceou. A goleira Zany mandou para escanteio.

Como venceram a partida de ida também, dessa vez pelo placar de 4 a 1, as corintianas avançaram para a semifinal da competição. As adversárias serão as vencedoras do duelo entre Flamengo e Internacional. As equipes farão o jogo de volta no próximo sábado (24), na Gávea. Na partida de ida, empate em 1 a 1.