Ainda sem vencer no Brasileirão, Avaí encara Corinthians na Ressacada

16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019

Avaí e Corinthians se enfrentam neste domingo (25), na Ressacada, às 19h (de Brasília). O confronto é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha é o lanterna da competição, com apenas seis pontos. Já o Timão ocupa a sexta colocação, com 27.

O histórico registra 12 jogos entre as equipes. O Corinthians possui cinco vitórias, contra três do Avaí. Além disso, foram quatro empates. O último confronto ocorreu em 11 de novembro de 2017, na Arena Corinthians. A partida foi válida pela 34ª rodada do Brasileirão e o Timão venceu por um 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Kazim.

Ricardo Marques Ribeiro (MG) comanda a partida. Seus auxiliares serão Guilherme Dias Camilo (MG) e Daiane Caroline Muniz dos Santos (MS). O responsável pelo árbitro de vídeo será Emerson de Almeida Ferreira (MG).

Avaí ainda busca sua primeira vitória

O Leão da Ilha ainda não venceu na competição e ocupa a última colocação na tabela. Nas duas últimas partidas, empatou com o Cruzeiro em casa, em 2 a 2, e foi derrotado pela Chapecoense, fora de casa, por 1 a 0.

A equipe deve ter mudanças para a partida contra o Corinthians. Na direita, Iury deve perder a vaga para Léo, que cumpriu suspensão na última rodada. O atleta também retorna após se recuperar de lesão muscular. Na defesa, Eduardo Kunde entra na vaga de Marquinhos Silva.

No entanto, após dividida com Luan Pereira, Kunde sentiu o pé direito e deixou a atividade para fazer o tratamento. E no ataque, Caio Paulista, Lourenço e Brenner devem ser os titulares escolhidos pelo técnico Alberto Valentim.

A provável escalação é: Vladimir, Léo, Betão, Eduardo Kunde e Igor Fernandes; Pedro Castro, Richard Franco e João Paulo; Caio Paulista, Lourenço e Brenner.

Corinthians praticamente definido

O Timão está invicto desde a nona rodada, quando perdeu o clássico com o líder, Santos. Desde então, vem alternando entre vitórias e empates. Nas duas últimas rodadas, empatou em 0 a 0 com o Internacional, fora de casa, e bateu o Botafogo, em casa, por 2 a 0.

A única dúvida na equipe que começará a partida é na zaga. Gil e Manoel disputam a posição. Gil deve ser o escolhido, com Bruno Méndez pela direita. O zagueiro atuou nas últimas dez partidas da equipe.

A ausência confirmada é de Pedrinho, que sente dores no quadril. Ele sequer viajou com a equipe para fazer fisioterapia. Já Renê Junior volta a ser relacionado após mais de um ano. O volante está recuperado de lesão no joelho esquerdo.

A provável escalação é: Cássio, Michel Macedo, Gil (Manoel), Bruno Méndez e Carlos Augusto; Ralf; Ramiro, Sornoza, Matheus Jesus e Everaldo; Boselli.