RePa empatado e duelo gaúcho decidido aos 89': a última rodada do Grupo B da Série C

Não faltou emoções no domingo de Série C. Enquanto, o Grupo A já estava decidido desde sábado (24), o Grupo B teve seus jogos decisivos no dia seguinte. No fim das contas, Ypiranga-RS, Juventude-RS, São José-RS e Paysandu-PA terminaram a primeira fase com 28 pontos nas quatro primeiras posições da chave.

Dessa forma, os confrontos das quartas de finais da Série C 2019 estão definidas:

Náutico-PE x Paysandu-PA

Sampaio Corrêa-MA x São José-RS

Ypiranga-RS x Confiança-SE

Juventude-RS x Imperatriz-MA

O estado com maior números de representantes é o Rio Grande do Sul, com três. No entanto, a classificação do Ypiranga-RS só aconteceu no finalzinho do jogo diante do até então líder Juventude.

Com todas as partidas iniciadas às 18h, a última rodada do Grupo B começou a todo vapor. Confira como tudo aconteceu:

São José-RS 4 x 2 Volta Redonda-RJ

Com chances de classificação, o Voltaço não conseguir surpreender no Sul e saiu atrás do placar logo aos cinco minutos. O empate veio em seguida, aos 23', mas Luiz Eduardo garantiu os mandantes com vantagem nos acréscimos antes do intervalo. Logo no começo do segundo tempo, o São José fez o terceiro.

O quarto tento aconteceu aos 80'. E antes do fim do jogo, Núbio diminuiu para os cariocas. Assim, o sulistas conseguiram comandar toda a partida em seus domínios e o avanço foi apenas uma consequência.

Paysandu-PA 1 x 1 Remo-PA

O gol de Wesley após vacilo da zaga logo aos sete minutos, fez com que o Remo se recuasse e deixasse o Papão dominar as ações. Nos acréscimos da etapa inicial, Tomas Bastos desperdiçou pênalti ao escorregar na batida.

Com muita insistência, o Paysandu chegou ao empate na segunda etapa, aos 72', em finalização de Vinícius Leite. Após a igualdade em Belém do Pará e também em Caxias, a dupla paraense estava se classificando às quartas, mas, no Sul, a emoção não faltou até o final.

Juventude-RS 0 x 1 Ypiranga-RS

Foco das atenções de todos os paraenses ligados no RePa, a partida no Sul ficou truncada em empatada durante todo o primeiro tempo. Mas, após o intervalo, as propostas foram mais ofensivas, principalmente por parte do Ypiranga.

De tanto persistir, o time de Erechim chegou à glória com Reinaldo, que abriu o placar com gol salvador apenas no minuto 89. O tento carregado de drama foi suficiente para deixar sua equipe na próxima fase, com possibilidade de subida à Segundona.

Atlético-AC 3 x 2 Luverdende-MT

No outro jogo do dia, o Atlético-AC venceu o Luverdense por 3 a 2, em partida que não acrescia em nada, já que ambos entraram em campo rebaixados matematicamente.

E agora?

Nas quartas, os times se enfrentam em casa e fora. A lógica é simples: quem somar mais pontos se classifica às semifinais e garante vaga na Série B de 2020.