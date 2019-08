As quartas de finais da Série C 2019 — Parte II

A Série C chega ao seu principal momento decisivo. Trata-se do mata-mata que definirá as quatro equipes que vão disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Clubes tradicionais buscam o retorno, enquanto algumas surpresas querem conquistar os seus espaços nacionalmente.

Náutico, Sampaio Corrêa, Imperatriz-MA e Confiança avançaram às quartas de finais pelo Grupo A. Na outra chave, Ypiranga-RS, Juventude, São José-RS e Paysandu garantiram as vagas para ter a chance de buscar o acesso.

A partir de agora, a VAVEL Brasil traz a segunda parte de todos os detalhes dos confrontos. As partidas ocorrem nos próximos sábados, domingos e segundas-feiras, devido às exigências da empresa detentora dos direitos de transmissões da competição.

Náutico x Paysandu

Dono da melhor campanha da primeira fase, o Náutico tenta retornar à Série B pelo segundo ano consecutivo. Pela frente, o Timbu terá o Paysandu, rebaixado à Terceirona na temporada. O Papão chega motivado para buscar o acesso após eliminar seu rival da disputa.

O primeiro confronto entre as duas equipes está marcado para o próximo domingo (1), às 17h, no Mangueirão, em Belém do Pará. O jogo decisivo será uma semana depois, no estádio dos Aflitos, na capital pernambucana.

Tente outra vez

Rebaixado em 2017, o Náutico bateu na trave ano passado. Depois de terminar a primeira fase liderando a chave, o Timbu foi eliminado pelo Bragantino nas quartas de final, permanecendo mais um ano na Série C.

Nesta temporada, a equipe Alvirrubra não começou bem, chegando a ocupar a sétima colocação do Grupo A. O momento ruim resultou na troca do comando técnico da equipe: saiu Márcio Goiano para a chegada de Gilmar Dal Pozzo. O novo treinador conseguiu melhorar o desempenho do time, que apresentou uma ótima ascensão no torneio.

Foto: Léo Lemos/Náutico

A reação ficou ainda mais evidente no returno. Em 9 jogos, o Náutico obteve seis vitórias, um empate e duas derrotas. O retrospecto deu a liderança da chave para o Timbu, que vai decidir todos os confrontos da segunda fase diante de sua torcida.

Sem estadia

O Paysandu voltou para a Série C nesta temporada. No entanto, o Papão não quer prolongar sua participação na competição por mais um ano. Para isso, a equipe da Região Norte terá que superar o time de melhor campanha na competição.

Assim como o adversário, o Paysandu também trocou de técnico durante a Série C. Léo Condé deu lugar a Hélio dos Anjos, que está invicto no comando do Papão. Foram 15 partidas, com o retrospecto de 5 vitórias e 10 empates. Outro fator que colaborou para a classificação foi a chegada do meia Tomás Bastos, que passou a ser o principal jogador do time paraense.

Foto: Jorge Luiz/Paysandu

Depois de quatro partidas sem vencer, o Paysandu derrotou Atlético-AC e Luverdense. Beneficiado por outros resultados, a equipe Bicolor assumiu a vice-liderança da chave na penúltima rodada. A classificação veio com o empate diante do Remo. De quebra, o Papão ainda tirou a vaga o arqui-rival do torneio.

Juventude x Imperatriz-MA

Mais um confronto entre gaúchos e maranhenses encerra as quartas de finais. Rebaixado ano passado para Série C, o Juventude busca a volta à Segundona diante do Imperatriz-MA. Assim como o São José-RS, o Cavalo de Aço é mais um recém-promovido que buscará o segundo acesso consecutivo.

As partidas entre as duas equipes estão marcadas para as próximas segundas-feiras, às 20h. O primeiro confronto ocorre no estádio Frei Epifânio, no Maranhão. Por ter feito uma campanha superior, o Juventude decide em casa, uma semana depois, no Alfredo Jaconi.

"Cheguei, mas tô saindo fora"

O Juventude voltou retornou à Série C neste ano, após duas temporadas. Cotada como uma das grandes favoritas ao acesso, a equipe gaúcha entrou no G-4 na terceira rodada e não saiu mais. O time liderou o Grupo B em metade do campeonato, mas deixou a primeira colocação escapar no último final de semana.

Experiente no torneio, o técnico Marquinhos Santos ajustou o sistema defensivo do time, fazendo com que o Juventude se tornasse uma das equipes que menos sofreu gols na Série C. Outra característica do Papo é a força como mandante. Na primeira fase, o clube só teve uma derrota jogando diante de seu torcedor.

Foto: Arthur Dallegrave/Juventude

Com diversos nomes conhecidos em seu elenco, o Papo apostou na experiência de alguns jogadores para obter o retorno à Série B. O zagueiro Diego Ivo e o meia Renato Cajá, por exemplo, acumulam passagens por equipes tradicionais no país. No ataque, o centroavante uruguaio Braian Rodríguez, ex-Grêmio, é mais um com bastante bagagem no futebol.

Arrancada do Cavalo

Mesmo com a conquista do título estadual, o Imperatriz-MA iniciou a competição com o rotulo de candidato ao rebaixamento, mas surpreendeu. Além da classificação, o time maranhense desbancou Santa Cruz e Botafogo-PB, favoritos ao acesso no início da competição.

Devido ao mau começo de campeonato, a diretoria colorada resolveu trazer o técnico Paulinho Kobayashi para substituir Ruy Scarpino, que pediu demissão na quarta rodada. A troca surtiu efeito. O Cavalo de Aço reagiu, chegou a zona de classificação para as quartas de finais e não saiu mais.

Foto: Léo Lemos/Divulgação/Imperatriz-MA

Sem grande investimento, o Imperatriz-MA não conta com nomes conhecidos em seu elenco. A principal característica do time maranhense é o bom desempenho tático, sobretudo jogando em casa. Diante de seu torcedor, o Cavalo de Aço sofreu apenas uma derrota. Assim, a equipe espera construir um bom resultado para levar vantagem no confronto de volta.