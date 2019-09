Com gol contra de Gum, Santos bate Chapecoense e dorme na liderança do Brasileirão

O Santos enfrentou a Chapecoense, na Arena Condá, no começo da noite deste sábado (31), pela 17º rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do favoritismo, a equipe Alvinegra teve dificuldades para lidar com a defesa do time da casa. E conseguiu o único gol do jogo, aos 38 minutos da primeira etapa, graças a uma infelicidade do capitão da Chapecoense, Gum.

Alguns jogadores tiveram destaque, apesar de um jogo apagado entre as duas equipes. Um deles foi o atacante Arthur Gomes da Chape, que está emprestado pelo Santos, e ainda sim, foi liberado para jogar, já que um trato entre os dois clubes, permitem que Arthur atue contra o clube.

Primeiro tempo

Ao começar o jogo, a pressão veio por parte do time da casa, e Márcio Araújo sofreu duas faltas seguidas bem no começo da partida. Logo em seguida, o Santos tomou conta da situação, e acalmou o jogo, obtendo a posse da bola e tentou impor o jogo. Sem muitos sustos para os dois lados, a primeira finalização com perigo do jogo, veio com Everaldo, da Chape.

O jogo já se passava por decepcionante, quando aos 32 minutos do primeiro tempo, o árbitro da partida, Bruno Arleu de Araújo, foi contatado pela equipe do VAR, para revisar um lance de pênalti a favor do time Alviverde.

Ainda no primeiro tempo, finalmente após uma bela troca de passes entre o time do Santos, a bola sobra no pé de Soteldo, na ponta da área, e depois de uma tentativa de cruzamento, a bola desvia na cabeça de Gum, e entra no gol, abrindo o placar e desconcertando o goleiro Tiepo.

Segundo tempo

Apesar de não apresentar um bom futebol, o Santos na etapa complementar conseguiu administrar bem o resultado, ainda que, surpreendentemente na volta do vestiário, o time ficou inteiro no campo de defesa.

Tudo ficou mais complicado para o time praiano depois que, Jorge Sampaoli resolveu mudar, e fez duas alterações de uma vez. Na primeira, tirou Gustavo Henrique, e colocou o camisa 5, Alisson; e o habilidoso Derlis González, que não vinha fazendo uma boa partida foi sacado, para a entrada de Carlos Sánchez.

O único susto que o time paulista tomou no segundo tempo, foi após o vacilo de Lucas Verissimo, que entregou a bola no pé de Henrique Almeida que havia acabado de entrar no jogo, porém, o atacante chutou para fora.

Eduardo Sasha teve a oportunidade de acabar com o jogo, e ampliar para o time do Santos, mas chutou em cima de Tiepo. Everaldo no final do jogo, também quase conseguiu o empate para o time da Chapecoense, mas cabeceou no meio do gol, facilitando a defesa do goleiro Éverson.