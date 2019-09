Aniversariante do dia, Corinthians recebe Atlético-MG na briga do G-6

O Corinthians recebe na noite deste domingo (1) o Atlético-MG na Arena Corinthians pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será especial, pois o Timão comemora 109 anos de história.

O confronto entre as duas equipes no ano passado pelo Campeonato Brasileiro, também foi no aniversário do Alvinegro Paulista. Na Oportunidade um empate por 1 a 1.

Corinthians com desfalques

O técnico Fábio Carille teve alguns problemas para montar a equipe, o volante Ralf deve voltar a ser titular, depois da negociação fracassada de Gabriel para o Al-Hilal.

Quem também fica de fora é o zagueiro Léo Santos que sofreu uma fratura no joelho direito durante treino realizado no CT Dr. Joaquim Grava e passará por cirurgia nos próximos dias. O lateral-direito Michel não está à disposição para a partida, pois cumpre suspensão por expulsão na última rodada. Já o atacante Everaldo trata dores na perna esquerda.

CONFIRA OS RELACIONADOS

Goleiros: Caique e Cássio

Laterais: Carlos Augusto, Danilo Avelar e Fagner

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil e Manoel

Volantes: Junior Urso, Matheus Jesus, Ramiro, Ralf e Renê Junior

Meias: Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza

Atacantes: Boselli, Clayson, Gustavo, Janderson e Vagner Love

Atlético-MG busca acabar com série negativa

A equipe mineira viajou até São Paulo com foco na vitória, pois faz duas rodadas em que a equipe não consegue vencer no Campeonato Brasileiro, o treinador Rodrigo Santana aposta no embalo do time que se classificou para a semifinal da Copa Sul-Americana.

O Atlético-MG entrará com força total para a partida em busca dos três pontos. Os 11 atletas iniciais devem ser: Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Jair; Chará, Elias, Vinícius e Cazares; Ricardo Oliveira. Técnico: Rodrigo Santana.