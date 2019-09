Botafogo faz promoção de ingressos para duelo contra Atlético-MG

Décimo colocado no Brasileirão, o Botafogo pretende alavancar a média de público nos jogos em casa para se manter na primeira parte da tabela do Brasileirão. Pensando nisso, o presidente Nelson Mufarrej decidiu colocar todos setores do estádio com o valor de R$ 30 para a partida contra o Atlético-MG, no próximo final de semana.

A venda de ingressos para o jogo começou nesta quarta (4), às 14h (de Brasília). Crianças menores de 12 anos e idosos acima de 60 não pagam a entrada. O público geral tem a sua disponibilidade, entrada integral (R$30) e meia entrada (R$15).

O site do clube já comercializa as entradas. Também pode-se adquirir os bilhetes na sede do clube, nas lojas oficiais em Nova Iguaçu, Jacarepaguá e Niterói, e no estádio Nilton Santos.

O Glorioso necessita da presença de sua torcida, pois na atual temporada, o time tem apenas a 19ª melhor média no Brasil, atrás de equipes de divisões inferiores, como Remo, Coritiba e Sport. No brasileirão, o Alvinegro leva em média 10.536 pessoas por jogo.