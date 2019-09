Jogo dos extremos: lanterna Avaí encara líder Flamengo em Brasília

Flamengo vai enfrentar o Avaí pela 18ª rodada do Brasileirão, às 17hs, no estádio Mané Garrincha. Partida que pode confirmar a boa fase do Rubro-Negro caso vença o duelo. Já para o Leão, o confronto se torna importante pela possibilidade de vencer a segunda partida na competição, e se afastar da parte de baixo da tabela (zona de rebaixamento) do campeonato.

Avaí precisa vencer para se manter esparançoso

Com 10 pontos, o Avaí é o último colocado na tabela. É fundamental vencer, para escapar da lanterna, já que restam duas rodadas para acabar o primeiro turno. Sabendo que no segundo turno, o campeonato tende a ficar mais complicado para obter pontos.

Embora seja o lanterna da competição, o "Leão da Ilha" não chega tão pressionado para o duelo contra o Fla, pois na rodada anterior, venceu, fora de casa, o Fluminense, por 1 a 0. O meia, João Paulo fez o gol no confronto contra o Flu, dando alegria ao torcedores do Avaí espalhados pelo país.

O Avái não jogará no seu tradicional estádio Ressacada, o duelo contra o Fla será no estádio Mané Garrincha, e contará com o apoio de cerca de 50 mil torcedores para buscar vencer o líder Flamengo.

Provável escalação: Vladimir, Iury, Ricardo, Marquinhos Silva e Igor Fernandes; Pedro Castro, Richard Franco, João Paulo, Caio Paulista e Lourenço; Brenner.

Flamengo com muitos desfalques

No cenário atual, o Flamengo é o time que tem jogador o melhor futebol em campo, a equipe comandada por Jorge Jesus evoluiu. O "Mais Querido" está em constante evolução, é o líder, com 36 pontos e está classificado para semifinal da Libertadores, depois de 35 anos.

Para a partida deste sábado (7), o Rubro-Negro entrará em campo com desfalques no jogo contra o Avaí, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Arrascaeta e Berrío, não participarão da partida. O primeiro citado, está suspenso. Já os tres últimos citados, estarão com as seleções.

No entanto, há novidades na lista de relacionados para o jogo. O meia, Reinier viajou com toda delegação, treinou entre os titulares durante a semana e possivilmente começará como titular. O jovem, de apenas 17 anos, é destaque na categoria sub-17, com diversas convocações, é um dos principais nomes na categoria. Uma promessa do futebol brasileiro.

Outras novidades serão a presença do atacante Vitinho, que estava lesionado, além do zagueiro, Rafael Santos, que recentemente foi inscrito na Libertadores, e o meia, Pepê que voltou de empréstimo do Portimonense, de Portugal.

Provável escalação: Diego Alves, Rafinha, Rhodolfo (Thuler), Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Reinier; Vitinho e Gabigol.