Maraca lotado! Torcida esgota ingressos para Flamengo x Santos

Final antecipada! Assim o jogo entre Flamengo e Santos é tratado por muitos torcedores e torcedoras. Às 17h do próximo sábado (14), o Maracanã recebe o confronto direto entre líder e vice-líder. Comprovando a expectativa na última rodada do primeiro turno, todos os 61.200 ingressos disponibilizados pela diretoria rubro-negra foram vendidos nesta terça-feira (10), quatro dia antes do embate.

Em entrevista coletiva após o treino desta terça no Ninho do Urubu, o lateral-direito Rafinha falou sobre a "final antecipada" diante do Santos. Ele também disse que espera muitos gols.

"Espero que possa sair muitos gols, mas que seja ao nosso favor. Espero que a gente possa fazer um ótimo jogo e que saia vitorioso. Tenho certeza que vai ser um grande jogo."

No topo da tabela do Brasileirão, os cariocas têm 39 pontos, 12 vitórias, 41 gols marcados e e 18 sofridos. Logo atrás, em segundo, estão os paulistas, com 37 pontos, 11 vitórias, 30 gols feitos e os mesmos 18 sofridos.