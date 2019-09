Retrospecto recente entre Flamengo e Santos é marcado pelo equilíbrio desde 2015

Valendo o título simbólico do primeiro turno! Flamengo e Santos lutam no Maracanã pela liderança do Brasileirão na tarde deste sábado (14), a partir das 17h. Com 39 pontos, os cariocas estão à frente dos paulistas, que têm 37, e o embate entre Jorge Jesus e Jorge Sampaoli é o tira-teima para ver quem impõe um melhor futebol. Como na competição nacional deste ano, os últimos dez confrontos entre os dois clubes também são equilibrados.

De 2015 para cá, Flamengo e Santos jogaram entre si dez vezes. Tanto o time de SP quanto o do RJ venceram três jogos. Os outros quatros duelos terminaram empatados. Assim, ninguém possui a vantagem no retrospecto recente.

2018 (Série A): FLA 1x0 SAN

SAN 2018 (Série A): SAN 1x1 FLA

2017 (Série A): FLA 1x2 SAN

2017 (Série A): SAN 3x2 FLA

FLA 2017 (Copa do Brasil): SAN 4x2 FLA

FLA 2017 (Copa do Brasil): FLA 2x0 SAN

SAN 2016 (Série A): FLA 2x0 SAN

SAN 2016 (Série A): SAN 0x0 FLA

2015 (Série A): FLA 2x2 SAN

Além do confronto pela Copa do Brasil de 2017, em que o Flamengo conquistou a classificação graças ao critério do gol qualificado fora de casa, todos os oito jogos foram pelo Brasileirão. No entanto, seja em qualquer dessa competições, nenhum embate teve um vencedor com três gols de diferença.

Outra curiosidade é que das seis vitórias que ocorreram, cinco delas foram dos mandantes.

Com Jorge Jesus e Sampaoli em evidência no futebol brasileiro devido às características ofensivas, a promessa para a "final antecipada" é de jogo aberto e quiçá muitos gols.