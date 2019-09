De surpresa: Vasco acerta contratação de Fredy Guarín

Fred Guarín é o mais novo reforço do Vasco da Gama. O volante, que teve boas passagens por Porto e Inter de Milão, foi especulado no rival rubro-negro recentemente, após a saída de Cuellar.

A negociação pegou a todos de surpresa pois, sem muito alarde, o clube de São Januário chegou a um acordo inesperado com o atleta até o final de dezembro deste ano. O jogador já se encontra no Rio para assinar.

A rapidez da negociação se deve ao empresário José Renato, no qual tem uma boa relação com ambas as partes da negociação (clube e representante do atleta).

O colombiano de 33 anos tem um bom histórico na Europa. Jogou no futebol francês, pelo Saint-Étienne, foi para o Porto e se consolidou no velho continente na Inter de Milão, onde ficou durante 4 temporadas antes de ir para a China, atuar pelo Shanghai Shenhua. Além disso, tem um vasto repertório pela seleção de seu país, onde jogou a Copa de 2014, no Brasil.

O jogador não atua desde o dia 06 de Julho e estava livre no mercado desde então, após rescindir com o time chinês. O cruzmaltino corre contra o tempo para inscreve-lo no campeonato nacional até sexta-feira.