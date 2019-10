Goiás vence, aumenta distância para o Z-4 e barra boa sequência do CSA

Em jogo disputado no Serra Dourada, o Goiás derrotou por 1 a 0 o CSA, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota interrompeu a série de duas vitórias seguidas do Azulão, enquanto a vitória do Goiás é a quinta nos seis últimos jogos. Michael marcou o gol do alviverde em falha de Jordi.

Domínio e gol alviverde

O começo do jogo foi bem morno, com ambas equipes trabalhando a bola no campo defesa sem ousar no ataque. Aos 16', Jefferson foi o único a conseguir levar perigo ao gol de Jordi: o lateral chutou de fora para acertar a trave direita do arqueiro.

A partir dos 35', depois de uma jogada individual de Michael, a torcida se empolgou e o time de Ney Franco acordou. Aos 43', Barcia resvalou em falta batida por Thalles e quase abriu o placar. Mas, no lance seguinte, aos 44', o mesmo Thalles enxergou Michael em velocidade pelo meio. O atacante sensação esmeraldina recebeu na frente de Jordi, ameaçou dar um toque de cabeça na bola e tirou o goleiro da jogada. Com o gol aberto, Michael só empurrou para as redes pela quinta vez no campeonato.

Azulão domina segunda etapa, mas passa em branco

O goleiro Jordi se contundiu e foi substituído por João Carlos no intervalo. O segundo tempo começou com o CSA indo pra cima dos anfitriões forçando duas defesas importantes de Tadeu, uma em chute de Naldo, dentro da grande área. O Goiás ficou postado para os contra-ataques. Após os 15 minutos o jogo ficou mais marcado e as chances de gol diminuíram.

O CSA tinha a posse de bola e esporadicamente chutou de fora da área. O Goiás esperou no próprio campo de defesa e se aproveitava das saídas de Michael para segurar a bola no campo de ataque. O CSA jogou melhor no segundo tempo, dominou mas não criou chances claras para empatar o jogo.

Tabela e próximos jogos

Com o triunfo, o alviverde subiu para a nona posição com 36 pontos, enquanto o CSA permanece na 16ª posição, com 25 pontos. Na próxima rodada o Goiás volta a jogar em casa, contra o Corinthians na próxima quarta (16), enquanto o CSA jogará contra o Atlético Mineiro, também na quarta, no Rei Pelé.