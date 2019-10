Felipe Conceição ressalta recuperação rápida do América-MG: "Voltamos a ter identidade"

O América-MG novamente colou no G-4 após ganhar do Vila Nova na Arena Independência nessa terça-feira (15). Vindo de uma derrota para o, então, lanterna da competição, Figueirense, de virada, o Coelho não se deixou lamentar e retomou o caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro.

O mesmo já tinha acontecido quando derrotado para o Coritiba na 25ª rodada e também teve uma significativa sequência de ganhos interrompidos. O time que, imediatamente, voltou a vencer na ocasião, demonstrou novamente o poder de reação.

O técnico Felipe Conceição exaltou justamente essa força como principal marca de seu grupo de jogadores. “Voltamos a ter a nossa identidade depois de um jogo de queda e mais uma vez esse grupo mostra força quando tropeça. ”

Diante de um adversário com postura defensiva, o Coelho se via com dificuldades em superar a estratégia adversária. O técnico, contudo, avaliou o parâmetro da partida após abrir o placar.

“Com o gol, a confiança gerou espaço, porque mesmo com o adversário mexendo, tirando os três zagueiros, o Airton não fez nenhuma defesa difícil e realizamos um baita jogo. Não pareceu, mas o Vila Nova tinha um bom ataque, bola parada forte. A equipe teve atenção nos pontos forte do adversário e teve muito merecimento no resultado”, analisou.

No próximo sábado (19), às 16h30, o América joga contra o Oeste, em casa. O Coelho é o quinto colocado, com 44 pontos, dois atrás do Coritiba.