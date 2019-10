Sub-20 do Juventus encerra Paulistão com melhor campanha da história

Com a figuração na terceira fase do paulistão sub-20, o Juventus-SP iguala o feito de 2009 e conquista sua melhor campanha na história da competição. Desde 2014 no clube, Marcel Barbosa destaca o trabalho das categorias de base e projeta a Copinha para o ano que vem.

A modesta equipe do Juventus-SP iniciou o campeonato no grupo 3, que tinha como favoritos o Guarani e RB Brasil. Classificados na quinta colocação da sua chave, o time na segunda fase ficou em 3º no grupo 6, garantindo uma das 16 vagas para a terceira fase.

Diante de um grupo que tinha Santos, Ituano e Mirassol, o Moleque Travesso encerrou sua participação no campeonato na lanterna. Mesmo diante das dificuldades, o treinador Marcel Barbosa destaca o saldo positivo retirado da competição.

"Vínhamos de duas fases iniciais bem consistentes, impondo nosso sistema de jogo, mas quando o campeonato afunilou nessa terceira fase, sabíamos que os adversários seriam de um nível onde qualquer erro poderia custar pontos. Não foi diferente. Fizemos jogos de igual pra igual com todos eles, marcando em cima e buscando sempre o ataque, mas em alguns momentos infelizmente tivemos desatenções ou até mesmo falta de sorte. Acho que tínhamos condições de chegar às quartas de final, mas fiquei muito feliz com que os jogadores apresentaram ao longo da competição", afirma o treinador.

Reconhecido nas categorias de base por revelar grandes jogadores, bem como, Lucas Lima (Palmeiras), Matheus Henrique (Grêmio), Felipe Alves (Fortaleza) e Pedro Henrique (Athletico-PR), Marcel deseja aumentar essa lista com os novos destaques de sua equipe. No Paulistão, Luiz Henrique foi a referência da equipe, anotando 5 gols, sendo assim o artilheiro do time. No sistema defensivo, Gabriel Mafei foi o zagueiro que exerceu o maior papel de liderança.

Desde 2014 no time, Marcel Barbosa, que iniciou sua trajetória à beira dos gramados no Corinthians, projeta a Copa São Paulo 2020 para seguir revelando talentos no time da Mooca. "Criamos um elenco forte durante o Campeonato Paulista, e acredito que essa nossa campanha ajudará muito no fator confiança, já que fizemos bons jogos diante de equipes muito qualificadas. A Copinha é uma competição de tiro curto, por isso é muito importante trabalharmos mais o físico e o emocional. Se conseguirmos atrelar isso a nossa qualidade, tenho certeza que poderemos surpreender".

Campeão da Copinha em 1985 e por três vezes vice, em 1989, 1990 e 2000, a Juventus/SP sub-20 entrará no período de preparação para o torneio que se inicia em janeiro.