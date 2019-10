Com gol de Marrony, Vasco volta a vencer o Internacional no Beira-Rio e quebra jejum de 12 anos

Tabu quebrado. Neste domingo (20), o Vasco venceu o Internacional por 1 a 0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro e rompeu jejum de 12 anos sem vencer o Colorado no Beira-Rio. Invicto há 13 jogos, a equipe gaúcha viu sua invencibilidade cair diante do bom esquema tático montado por Vanderlei Luxemburgo. Com gol de Marrony, o Cruz-maltino conquistou a terceira vitória consecutiva.

O jogo começou morno até o fim do primeiro tempo, quando o VAR entrou em ação. Aos 43 minutos, após escanteio cobrado por D'Alessandro para Victor Cuesta, o argentino trombou com Henrique, cometendo a falta. Após mais de cinco minutos de paralisação, o arbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo foi até o VAR e anulou o gol corretamente.

No segundo tempo, o Vasco voltou mais organizado. Guarín entrou no lugar de Ribamar, dando mais consistência ao meio-campo, com Marrony assumindo o comando do ataque vascaíno.

Logo aos sete minutos, Henrique fez a jogada pela esquerda, cruzou para Marrony, que dividiu com a defesa e a bola sobrou para Rossi, que finalizou na trave. O camisa 38 brigou pela bola com a zaga colorada e mandou a bola para o fundo das redes.

Em seguida, o Vasco conseguiu administrar a partida, apesar das boas chances criadas pelo Internacional. Aos 23 minutos, D'Alessandro cobrou escanteio na cabeça de Cuesta, que testou firme para excelente defesa de Fernando Miguel.

No fim da partida, aos 40 minutos, mais um milagre de Fernando Miguel. Guerrero foi lançado e dominou sozinho, cara a cara com o goleiro, que abafou bem o lance e fez uma linda defesa para garantir a a terceira vitória seguida do Vasco pelo Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Vasco chega aos 37 pontos e assume a 11ª da tabela do Brasileirão. A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo volta aos gramados no próximo sábado (26), contra o Ceará, na Arena Castelão.