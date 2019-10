Cruzeiro e Fortaleza empatam em jogo fraco no Mineirão

No reencontro entre Rogério Ceni e Cruzeiro no Mineirão (1 mês após o treinador sair da Raposa), o final foi feliz para os mineiros. Com a vitória por sobre o Fortaleza, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2019, o Cruzeiro saiu da zona de rebaixamento e venceu a terceira partida seguida. O Tricolor do Pici, com o resultado está mais próximo do Z-4.

Jogo morno, muitos erros, poucas chances

A primeira etapa começou morna com muitas trocas de passe e os dois times errando nas intermediárias ofensivas. Apenas aos 18 minutos em cruzamento na área de Thiago Neves, David cabeceou para uma defesa rápida e de reflexo de Felipe Alves. O Fortaleza tentava chegar em bolas paradas e cruzamentos, enquanto o Cruzeiro encontrava dificuldades para finalizar, fazendo um jogo muito burocrático. E assim o jogo seguiu por toda a primeira etapa com apenas uma chance clara de gol.

Gols e emoção só no final

A Raposa voltou com um maior acerto de passes, mas ainda muito burocrática na criação. O Leão manteve a postura reativa da primeira etapa, jogando no erro do adversário e tentando encaixar contra-ataques rápidos. Uma finalização na trave do Cruzeiro de Marquinhos Gabriel e uma cabeçada para fora de Wellington Paulista pelo Fortaleza foram as chances de gol até os 30 minutos de jogo.

Até que em uma bola disputada na grande área a bola sobrou para Marquinhos Gabriel, que passou Orejuela que chutou forte para gol. 1 a 0 Cruzeiro. 3 minutos depois, Wellington Paulista se aproveitou de falha na área defensiva cruzeirense e empurrou para o gol de Fábio. 1 a 1. O Leão tentou virar o jogo e Kieza cabeceou muito perto da meta cruzeirense. O jogo, apesar do drama no final, terminou empatado.

Tabela e próximos jogos

Com o empate, a Raposa ficou na 17ª posição, com 29 pontos. O Fortaleza permaneceu em 14º, com 32 pontos. O Tricolor do Pici volta a jogar na próxima quarta (30) contra o Avaí, na Ressacada. O Cruzeiro joga na quinta (31), contra o Botafogo, no Engenhão.