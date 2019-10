Seleção Feminina dos Estados Unidos será comandada por um novo técnico

Vlatko Andonovski chega ao futebol americano depois de atuar como treinador durante sete temporadas da Liga Nacional de Futebol Feminino, período que incluiu dois campeonatos no Kansas City (2014 e 2015). O treinador de 43 anos, passou cinco temporadas no FC Kansas City (2013-2017) e as duas últimas no Reign FC (2018-2019). Ele foi duas vezes nomeado NWSL Coach of the Year, em 2013 e novamente após a temporada 2019 concluída.

Presidente da Confederação de Futebol dos Estados Unidos, Carlos Cordeiro falou da nova contratação: "Estamos empolgados em receber Vlatko na família de futebol dos EUA. Como um dos treinadores mais talentosos da história da NWSL, ele provou que pode ajudar jogadores de classe mundial a atingir seu pico, inspirar suas equipes e vencer campeonatos. Ele é amplamente respeitado pelos jogadores e líderes em toda a nossa comunidade de futebol e tem a ética de trabalho e a mentalidade vencedora para guiar o maior programa de futebol feminino da história para a próxima era de sucesso".

Responsável pela busca de treinadores, gerente geral da Seleção Feminina Kate Markgraf, falou do seu interesse em Andonovski.

"Desde o momento em que entrei, o foco principal foi a contratação de uma nova treinadora da Seleção Nacional Feminina dos EUA. Identificamos as qualidades que achamos mais importantes para essa posição única, conversamos com muitas pessoas na comunidade feminina de futebol no país e no mundo e, no final, Vlatko se encaixava melhor em sua experiência com jogadores de elite, como ele vê o jogo, como ele treina e administra os jogadores, e sua personalidade geral e capacidade de assumir um trabalho dessa magnitude. Sei que todos os jogadores e funcionários estão empolgados em começar este novo capítulo na história da Seleção Nacional Feminina e iniciar o importante trabalho de qualificação para as Olimpíadas. ”

Andonovski inicia o trabalho imediatamente, escolhendo uma lista e se preparando para os dois últimos jogos dos EUA em 2019, contra a Suécia em 7 de novembro e Costa Rica em 10 de novembro. Sua primeira grande competição ocorrerá durante o Torneio Olímpico de Qualificação Feminino da Concacaf, que ocorrerá no final de janeiro e início de fevereiro do próximo ano.

Nascido da Macedônia do Norte, Andonovski é um ex-jogador profissional que jogou seis temporadas em clubes da Liga de Futebol da Macedônia. Chegou nos Estados Unidos em 2000, quando assinou com o Wichita Wings da National Professional Soccer League e depois jogou com o Kansas City Comets, California Cougars e Philadelphia Kixx da Major Indoor Soccer League.

"Em primeiro lugar, quero agradecer sinceramente ao presidente dos EUA, Carlos Cordeiro, à gerente geral da seleção feminina feminina Kate Markgraf e à diretora esportiva de futebol americano, Earnie Stewart, por esta oportunidade. É uma grande honra e estou muito empolgado por começar com esse grupo de jogadores e funcionários, enquanto trabalhamos para o sucesso contínuo deste programa. Todos os treinadores e jogadores talentosos que vieram antes construíram uma tradição lendária de excelência e estou empenhado em trabalhar duro para continuar a avançar neste programa." agradeceu o técnico.