CBF divulga tabela de jogos do Bahia na sequência do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou os jogos do Bahia para a continuação do Campeonato Brasileiro, da 33ª até a 36ª rodada. Vale lembrar, que esse protocolo de não divulgar todas as rodadas de uma vez vem sendo utilizado pela instituição nos últimos anos.

Entre a predominância de jogos noturnos que se sucedem na rotina da equipe baiana, o Esquadrão de Aço voltará a entrar em campo em uma tarde de domingo, no dia 17, na 33ª rodada da competição nacional contra o Palmeiras, na Arena Fonte Nova.

Na sequência, o Tricolor visitará o Goiás no dia 24 de novembro às 16h (horário de Brasília). Já na 35ª, o Bahia recebe o Atlético-MG, na quarta-feira (27), às 21h, na mesma Fonte Nova.

E fechando os jogos divulgados pela CBF, na 36ª rodada teremos um confronto nordestino entre CSA e Bahia, no primeiro domingo de dezembro (01), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

No entanto, as três últimas rodadas do Brasileirão ainda não foram divulgadas, isso porque a definição de datas e locais dependerá do andamento do Campeonato Brasileiro.